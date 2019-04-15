Китай приступил к испытаниям корабельного боевого лазера

В Китае приступили к испытаниям корабельной лазерной боевой установки. Ее можно использовать в составе береговой мобильной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Об этом сообщил портал Jane’s со ссылкой на небольшой репортаж телевизионного канала Китая - CCTV. На снимках показан и передвижной трейлер, который, предполагают в статье, можно использовать в качестве генератора.

Никакой другой информации, касающейся возможностей системы, не приводится. Но все же отмечается, что боевая лазерная установка в состоянии поражать воздушные цели на расстоянии до пяти километров. Как пишет N+1 со ссылкой на The Maritime Executive, китайская лазерная установка напоминает американскую LaWS, смонтированную на десантном корабле-доке USS Ponce.

Jane’s добавляет, что Китай разработал несколько вариантов лазерного оружия. Например, в конце 2017 года в Поднебесной опубликовали информацию о системе лазерного оружия, которая успешно уничтожила беспилотный летательный аппарат на дальности около 300 метров.

Светлана Цыганкова