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15.04.2019
Российская газета

Китай приступил к испытаниям корабельного боевого лазера

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Источник изображения: rg.ru

В Китае приступили к испытаниям корабельной лазерной боевой установки. Ее можно использовать в составе береговой мобильной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Об этом сообщил портал Jane’s со ссылкой на небольшой репортаж телевизионного канала Китая - CCTV. На снимках показан и передвижной трейлер, который, предполагают в статье, можно использовать в качестве генератора.



Никакой другой информации, касающейся возможностей системы, не приводится. Но все же отмечается, что боевая лазерная установка в состоянии поражать воздушные цели на расстоянии до пяти километров. Как пишет N+1 со ссылкой на The Maritime Executive, китайская лазерная установка напоминает американскую LaWS, смонтированную на десантном корабле-доке USS Ponce.

Jane’s добавляет, что Китай разработал несколько вариантов лазерного оружия. Например, в конце 2017 года в Поднебесной опубликовали информацию о системе лазерного оружия, которая успешно уничтожила беспилотный летательный аппарат на дальности около 300 метров.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Austin
LaWS
БПЛА
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