Китай приступил к испытаниям корабельного боевого лазера
В Китае приступили к испытаниям корабельной лазерной боевой установки. Ее можно использовать в составе береговой мобильной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
Об этом сообщил портал Jane’s со ссылкой на небольшой репортаж телевизионного канала Китая - CCTV. На снимках показан и передвижной трейлер, который, предполагают в статье, можно использовать в качестве генератора.
Никакой другой информации, касающейся возможностей системы, не приводится. Но все же отмечается, что боевая лазерная установка в состоянии поражать воздушные цели на расстоянии до пяти километров. Как пишет N+1 со ссылкой на The Maritime Executive, китайская лазерная установка напоминает американскую LaWS, смонтированную на десантном корабле-доке USS Ponce.
Jane’s добавляет, что Китай разработал несколько вариантов лазерного оружия. Например, в конце 2017 года в Поднебесной опубликовали информацию о системе лазерного оружия, которая успешно уничтожила беспилотный летательный аппарат на дальности около 300 метров.
Светлана Цыганкова
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