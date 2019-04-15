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15.04.2019
ТАСС

Нетаньяху заявил, что Израиль отправит на Луну станцию "Берешит-2"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AP Photo/Sebastian Scheiner

Премьер-министр выразил надежду, что вторая попытка запуска космического аппарата будет успешной

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апреля. /ТАСС/. Израиль будет участвовать в запуске на Луну станции "Берешит-2" после крушения 11 апреля при прилунении космического аппарата "Берешит". Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Мы намерены запустить "Берешит-2". Государство Израиль, которое участвовало в запуске первого космического аппарата "Берешит", примет участие и в запуске второго. Я надеюсь, что вторая попытка будет успешной и мы действительно станем четвертой страной, которая осуществит штатную посадку на Луну. Мы будем пытаться снова и снова, пока не добьемся успеха, и я считаю, что у нас будет больше шансов на успех уже во второй раз", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия.

Частный израильский космический аппарат "Берешит" разбился вечером 11 апреля при прилунении. В субботу вечером Моррис Кан, глава частной израильской компании SpaceIL, которая руководит миссиями на Луну, заявил о начале проекта "Берешит-2".

Постройка первого аппарата "Берешит" началась в рамках конкурса Google Lunar X Prize 8 лет назад. В марте 2018-го от проекта отказались, однако SpaceIL продолжила работу над лунным аппаратом, затраты на миссию составили около $100 млн.

21 февраля американская компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. 5 апреля "Берешит" перешел на лунную орбиту, а Израиль стал седьмой страной, аппарат которой достиг естественного спутника Земли.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Израиль
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