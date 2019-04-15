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15.04.2019
Известия.ru

На Крите торжественно открыли парк имени Гагарина

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Иван Лебедев

В греческом Ираклионе на острове Крит состоялась церемония торжественного открытия парка имени Юрия Гагарина. В церемонии приняли участие российские космонавты Федор Юрчихин, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, Сергей Прокопьев и Михаил Потапов.

Россияне высадили оливковые деревья рядом с бюстом Гагарина, сообщает ТАСС. Возле каждого растения установлена специальная доска с QR-кодом и сведениями о высадившем его космонавте.

Власти города и министерство туризма Греции планируют в дальнейшем ежегодно праздновать в городе годовщину первого полета человека в космос.

"Я очень рад, что на острове Крит, который славится своей древнейшей историей, сначала открыли памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, а теперь и парк Гагарина", — рассказал журналистам Юрчихин. Он добавил, что американские астронавты Джек Фишер и Пэгги Уитсон, с которыми он вместе был в космосе, тоже планировали приехать на церемонию открытия парка, но не смогли.

О планах открыть в Ираклионе парк имени Гагарина стало известно в конце марта. Бюст первого космонавта Земли появился в городе два года назад, в год 65-летия полета Гагарина.

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Страны
Греция
Ирак
Россия
США
Компании
КнААЗ Гагарина
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