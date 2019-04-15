Успехи покорителей космоса XXI века

Со времён отправки первого человека в космос прошло 58 лет, а с момента первой прогулки по Луне — почти 50 лет. С тех пор интерес общественности к космосу остыл, такие технологии как GPS стали обыденностью, и в массовом сознании зреет убеждённость, что время громких космических свершений для человечества осталось в прошлом. Попробуем разобраться, так ли это, на примерах последних дней.

В прошлом году человечество сделало важный шаг на пути к Марсу, а в этом году — продвинулось к нему ещё на шаг.

11 апреля компания SpaceX совершила первый коммерческий пуск самой мощной современной ракеты-носителя Falcon Heavy. Он завершился полным успехом: спутник доставлен на орбиту, центральная ступень и боковые ускорители ракеты, которые могут использоваться повторно, успешно вернулись на Землю. Удалось вернуть даже обе половины головного обтекателя, которые вскоре вновь отправятся в космос. Почему это так важно? Именно Falcon Heavy планируется использовать для отправки к Марсу грузов, а возможно, и людей.

Первый коммерческий пуск ракеты-носителя Falcon Heavy

Пока Falcon Heavy "тренируется", на Марсе трудится марсоход Curiosity. 11 апреля в NASA сообщили, что в рамках программы поиска глинистых минералов марсоход пробурил новую скважину в коренной породе на склоне горы Шарпа. Пока результатов анализов ещё нет, но на Земле их ждут, скрестив пальцы. Если окажется, что материал глинистый, то это будет означать, что он, вероятнее всего, образовался в воде, которая есть, или, по крайней мере, была на Марсе.

Результат бурения марсохода Curiosity. Источник изображения: nasa.gov

Ещё одно важное событие из мира космоса состоялось вчера, 13 апреля: в небо поднялся самолёт с самым широким размахом крыла. Roc стартовал с аэродрома в пустыне Мохаве и вскоре успешно приземлился. Этот самолёт позиционируется как система "воздушного старта" для запуска ракет и космопланов, позволяющая эффективно выбирать траекторию ракет и использовать меньше топлива для них.

Первый полёт "самолёта-ракетоносца" Roc. Источник изображения: twitter.com/thejackbeyer

Важнейшим достижением в освоении космоса в XXI веке стало то, что космические пуски стали дешевле. Отправить на орбиту свой микроспутник можно даже в рамках студенческого проекта, а не самые большие и богатые государства могут создавать спутники для отправки на лунную орбиту.

21 февраля компания SpaceX вывела израильский спутник "Берешит" на траекторию полёта к Луне. 5 апреля "Берешит" перешёл на лунную орбиту, а Израиль стал седьмой страной в мире, достигшей естественного спутника Земли. 11 апреля при посадке на Луну на спутнике возникли неполадки, и он разбился. В случае успешного прилунения аппарата Израиль мог стать четвёртой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли. Но для Израиля сама успешная отправка спутника к Луне — уже важный шаг к освоению космоса, особенно если учесть историю "Берешита". Постройка частного аппарата "Берешит" массой 585 кг началась в рамках конкурса Google Lunar X Prize восемь лет назад. В марте 2018 года от проекта отказались, однако SpaceIL продолжила работу над лунным аппаратом, затратив на миссию порядка $100 млн.

Один из последних снимков аппарата "Берешит" перед неудачной попыткой прилуниться. Источник изображения: reuters.com

Чёрную дыру увидели! Точнее её тень. Глобальная интерферометрическая сеть радио- и миллиметровых обсерваторий под названием Телескоп горизонта событий (EHT) смогла разглядеть тень сверхмассивной черной дыры в центре активной галактики M87. Впервые удалось получить прямое изображение подобного объекта.

Почему это важно? — Чёрные дыры остаются объектами гипотетическими, но астрономы практически не сомневаются в их реальности, так как получено множество косвенных свидетельств их существования, начиная от наблюдений тесных двойных систем и до гравитационных волн. Однако непосредственных наблюдений чёрных дыр до сих пор не существовало.

Изображение тени чёрной дыры. Источник изображения: eventhorizontelescope.org

Если мы пропустили какое-то важное "космическое" событие начала апреля, просим написать об этом в комментариях.