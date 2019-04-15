ЗРК С-500 морского базирования могли бы вывести ПРО РФ на новый уровень

На неделе, как сообщало "Военное обозрение", замглавкома ВКС РФ Юрий Грехов в интервью ведомственному изданию "Красная Звезда" заявил о том, что близка к завершению разработка перспективного ракетного комплекса С-500 "Прометей" (изначальное обозначение проекта "Триумфатор-М").

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Ранее отмечалось, что комплексы станут составной частью стратегической ПРО. Эти возможности комплексу С-500 "Прометей" предоставляют зенитные ракеты с радиусом действия до 600 км. На 200 км (примерно до 800 км) увеличивается и дальность обнаружения комплексом потенциальных целей различного типа. Это данные из открытых источников, а потому, насколько они соответствуют реальным показателям, – открытый вопрос. Если о целях, то этими целями могут быть как отдельные самолёты или авиационные ударные группы, так и ракеты различного класса.

Тот факт, что разработка "Прометея" близка к завершению, объясняет активное предложение по поставкам ЗРК С-400 за рубеж, включая страны НАТО (Турцию). Напомним, что первым зарубежным покупателем российских "Триумфов" стал Китай. Контракты уже подписаны с Турцией и Индией. Ведутся переговоры по возможным поставкам С-400 в Саудовскую Аравию.

Вместе с тем подвешенным в воздухе остаётся пока вопрос о разработке корабельной версии ЗРК С-500. Изначально было заявлено, что поставка наземной версии "Прометея" состоится в 2016 году (сроки, как видно, существенно сдвинуты), а к 2020-му "может начаться" выпуск версии ЗРК морского базирования. Причём корабельными С-500 планировали вооружать перспективные авианосцы амбициозного проекта 23000 "Шторм". Речь идёт о кораблях с водоизмещением до 100 тысяч тонн при длине около 330 м. Уже даже внесли предложение по имени головного авианосца этого проекта – "Георгий Жуков". Авианосцы планировалось оснащать авиакрылом из палубных версий Су-57.

Однако сегодня о "Шторме", как и о палубных версиях Су-57, вспоминать уже не принято, как нет никаких открытых данных и о "морских" "Прометеях". Основная причина – проблемы с финансированием. Когда о Су-57 корабельного базирования шла речь, в проекте по созданию истребителя 5-го поколения ещё фигурировала Индия и её инвестиции. В итоге индийская сторона участие в проекте, как минимум временно, прекратила, и планы по массовому производству Су-57 так и остались планами.

Зато по-настоящему велик интерес у той же Индии к российским проектам систем ПВО. За С-400 с американцами спорят, выставляя аргументы в пользу необходимости такой покупки. А по комплексам С-500 интерес особенно велик. Зарубежные "партнёры" пытаются понять, насколько отличным от "Триумфа" в плане рабочих характеристик будет российский "Прометей", чтобы оценить его возможности, в том числе и противоракетного характера с отдельной составляющей – ПРО на море. Если С-500 действительно способен обнаруживать цели на дистанции в 800 км и поражать на расстоянии до 600 км, то его корабельная версия могла бы обеспечить безопасность российских рубежей на, если можно так выразиться, наиболее актуальных морских направлениях вероятного подлёта "партнёрских" ракет. В свою очередь это могло бы вывести российскую противоракетную оборону на новый уровень. Но будет ли на это делаться ставка?

И отдельный вопрос связан с "носителями". Если корабельный С-500 появится, то на какие корабли его будут устанавливать при тех темпах военного кораблестроения (и ремонта-модернизации), которые есть на данный момент.