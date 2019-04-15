ООН "обращает", а Израиль нарушает

Воздушное и морское пространство Ливана нарушены вооруженными силами Израиля. Ливанский Генштаб заявил о вторжении израильского беспилотника и военного катера, сообщает информагентство NNA.

По данным ливанских военных, 13 апреля в морские границы страны вторгся военный катер израильской армии. В течение нескольких часов он находился в районе мыса ан-Накура и прошел максимальное расстояние в 535м.

В это же время израильский беспилотник находился в воздушном пространстве Ливана. На эти факты также обращает внимание размещенная в Ливане миссия миротворцев ООН (UNIFIL).

Власти Ливана ранее не раз поднимали вопрос в ООН о нарушении Израилем своих границ. Бейрут расценивает эти действия как посягательство на суверенитет Ливана.