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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

ООН "обращает", а Израиль нарушает

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Источник изображения: vpk-news.ru

Воздушное и морское пространство Ливана нарушены вооруженными силами Израиля. Ливанский Генштаб заявил о вторжении израильского беспилотника и военного катера, сообщает информагентство NNA.

По данным ливанских военных, 13 апреля в морские границы страны вторгся военный катер израильской армии. В течение нескольких часов он находился в районе мыса ан-Накура и прошел максимальное расстояние в 535м.

В это же время израильский беспилотник находился в воздушном пространстве Ливана. На эти факты также обращает внимание размещенная в Ливане миссия миротворцев ООН (UNIFIL).

Власти Ливана ранее не раз поднимали вопрос в ООН о нарушении Израилем своих границ. Бейрут расценивает эти действия как посягательство на суверенитет Ливана.

 

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Страны
Израиль
Ливан
Компании
ООН
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БПЛА
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