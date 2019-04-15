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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Европейцы затягивают исполнение своих обязательств по СВПД - Зариф

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Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Дубай. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Европа не исполняет в срок свои обязательства, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Им (европейцам - ИФ) не следует принимать как должное, что Исламская Республика Иран будет ждать их", - цитирует Дж.Зарифа агентство "Мехр".

При этом министр назвал недавно созданный совместный механизм расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) "подготовительной мерой" и отметил, что страны Европы пока что не сумели ввести его в действие.

В то же время Дж.Зариф указал, что Тегеран ранее запустил аналогичные механизмы со многими другими странами.

В начале 2019 года главы МИД Франции, Германии и Великобритании в рамках противодействия санкциям США против Ирана заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, или Инструмента для поддержки торговых обменов. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

Однако, как указывает иранское агентство "Тасним", этот механизм расчетов все еще не заработал.

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