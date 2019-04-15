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15.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Корабли Балтфлота отразили условную атаку авиации и беспилотников

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Корвет-1
Корветы проекта 20380 "Корвет-1" Балтийского флота РФ на военных учениях вблизи побережья Калининградской области.
Источник изображения: Минобороны РФ

Расчеты ПВО кораблей Балтийского флота отразили на учениях атаку авиации и беспилотников условного противника, в маневрах участвовали более 10 кораблей, сообщает пресс-служба Балтфлота.

"В пунктах базирования Балтийского флота с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами и расчетами постов противовоздушной обороны проведено учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника", – передает ТАСС сообщение Балтфлота.

Отмечается, что задачи ПВО отрабатывались экипажами катеров и малых ракетных кораблей. Также в учениях участвовали малые противолодочные корабли и тральщики. Всего в маневрах принимали участие более 10 надводных кораблей.

По легенде учений расчеты корабельных зенитных постов обнаружили и опознали цели. Когда воздушные цели подошли на дистанцию поражения, системы ПВО и артиллерия кораблей условно уничтожили авиацию условного противника.

Также особое внимание было уделено уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотников.


Сергей Гурьянов

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Проекты
БПЛА
БФ
Военные учения
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