Воздушная война: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Авиационные подразделения фельдмаршала Хафтара продолжают активно применять боевую авиацию.
#LNAAF Su-22M3 participating in #Tripoli operation from #AlWatya air base pic.twitter.com/BoUwbQ4Bxr— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 14 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
В настоящее время в налетах на позиции войск правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи задействованы Су-22М3.
Так, в Сети появилось видео взлета такого истребителя-бомбардировщика. Известно, что хафтаровцы обладают как минимум парой таких машин, являющихся экспортной версией советского Су-17М3.
Они могут применять разнообразные бомбы и ракетное вооружение, в том числе управляемое. Однако в распоряжении ливийцев, по всей видимости, остались лишь неуправляемые ракеты.
Не исключено, что в ближайшее время будут задействованы и МиГ-23. Учебно-боевой вариант такого самолета попал в объективы видеокамер. Эти крылатые машины способны поражать цели и на земле.
#LNA Air Force MiG 23UB (8008) #Libya preparing for airstrikes. pic.twitter.com/W0mqKhTcIu— Aldin рџ‡§рџ‡¦ (@aldin_ww) 13 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Одновременно обнародованы материалы, демонстрирующие атаки хафтаровской авиации. Например, одна из бомб разорвалась рядом с точкой сосредоточения различной техники сил ПНЕ. В результате был уничтожен пикап, вооруженный спаренной 14,5-мм пулеметной установкой ЗПУ-2.
#LNAAF accurate hit Southern #Tripoli pic.twitter.com/dIxGMZ5eDx— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 14 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Противники Хафтара применяют лишь легкие штурмовики чехословацкого производства L-39ZO. Сообщалось, что один такой самолет был потерян 10 апреля, но данных, убедительно подтверждающих это, не получено до сих пор.
Video: light ground-attack aircraft Aero L-39s in flight over #Libya. pic.twitter.com/jNjk2T0k5J— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 13 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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