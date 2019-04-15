Войти
15.04.2019
Российская газета

Воздушная война: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии

290
0
0
Источник изображения: rg.ru

Авиационные подразделения фельдмаршала Хафтара продолжают активно применять боевую авиацию.

В настоящее время в налетах на позиции войск правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи задействованы Су-22М3.

Так, в Сети появилось видео взлета такого истребителя-бомбардировщика. Известно, что хафтаровцы обладают как минимум парой таких машин, являющихся экспортной версией советского Су-17М3.

Они могут применять разнообразные бомбы и ракетное вооружение, в том числе управляемое. Однако в распоряжении ливийцев, по всей видимости, остались лишь неуправляемые ракеты.

Не исключено, что в ближайшее время будут задействованы и МиГ-23. Учебно-боевой вариант такого самолета попал в объективы видеокамер. Эти крылатые машины способны поражать цели и на земле.

Одновременно обнародованы материалы, демонстрирующие атаки хафтаровской авиации. Например, одна из бомб разорвалась рядом с точкой сосредоточения различной техники сил ПНЕ. В результате был уничтожен пикап, вооруженный спаренной 14,5-мм пулеметной установкой ЗПУ-2.

Противники Хафтара применяют лишь легкие штурмовики чехословацкого производства L-39ZO. Сообщалось, что один такой самолет был потерян 10 апреля, но данных, убедительно подтверждающих это, не получено до сих пор.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Словакия
Продукция
L-39
МиГ-23
Су-22
Похожие новости
07.11.2018
Танковые армады Асада
17.07.2017
Даже муха не пролетит
08.11.2012
Сирийское небо: сегодняшнее состояние ВВС Сирии
17.10.2012
Без помощи извне
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:48
  • 3
На Украине появится новая медаль "За ранение"
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy