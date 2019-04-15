Воздушная война: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии

Авиационные подразделения фельдмаршала Хафтара продолжают активно применять боевую авиацию.

В настоящее время в налетах на позиции войск правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи задействованы Су-22М3.

Так, в Сети появилось видео взлета такого истребителя-бомбардировщика. Известно, что хафтаровцы обладают как минимум парой таких машин, являющихся экспортной версией советского Су-17М3.

Они могут применять разнообразные бомбы и ракетное вооружение, в том числе управляемое. Однако в распоряжении ливийцев, по всей видимости, остались лишь неуправляемые ракеты.

Не исключено, что в ближайшее время будут задействованы и МиГ-23. Учебно-боевой вариант такого самолета попал в объективы видеокамер. Эти крылатые машины способны поражать цели и на земле.

Одновременно обнародованы материалы, демонстрирующие атаки хафтаровской авиации. Например, одна из бомб разорвалась рядом с точкой сосредоточения различной техники сил ПНЕ. В результате был уничтожен пикап, вооруженный спаренной 14,5-мм пулеметной установкой ЗПУ-2.

Противники Хафтара применяют лишь легкие штурмовики чехословацкого производства L-39ZO. Сообщалось, что один такой самолет был потерян 10 апреля, но данных, убедительно подтверждающих это, не получено до сих пор.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев