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15.04.2019
ТАСС

Тайвань в июне запустит с помощью США шесть метеоспутников проекта Formosat-7

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Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту.
Источник изображения: © Matt Hartman via AP

Ожидается, что замена старых спутников позволит точнее предсказывать погодно-климатические явления

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 апреля. /ТАСС/. Шесть тайваньских метеоспутников совместного с США проекта Formosat-7 в воскресенье были отправлены в американский штат Флорида, куда они прибудут во вторник. В июне они будут запущены с космодрома на мысе Канаверал, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Проект осуществляется силами тайваньской Национальной лаборатории прикладных исследований и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Стороны инвестировали в него по $100 млн. Введение в строй новой группировки спутников позволит точнее предсказывать погодно-климатические явления, в том числе траекторию движения тайфунов в Тихом океане.

Речь идет о замене на орбите старых спутников серии Formosat-3, которые были запущены в апреле 2006 года. Изначально предполагалось запустить по два блока - 12 микроспутников, однако, по финансовым соображениям, их число было сокращено до шести.

В начале текущего года тайваньское правительство утвердило программу третьей фазы реализации собственной космической программы. Она рассчитана на период до 2028 года и имеет бюджет в размере $818 млн. В рамках программы будет разработано 10 спутников дистанционного зондирования Земли. Их начнут запускать с 2021 года по одному в год.

В целом новые космические аппараты будут усовершенствованными версиями спутников типа Formosat-5 и Formosat-7. При этом они будут оснащаться более качественной оптической аппаратурой высокого разрешения.

Тайвань начал реализовывать свою космическую программу с 1991 года. Остров не имеет собственных ракет-носителей и космодромов и осуществляет запуски с помощью США. В августе 2017 года Тайвань при помощи компании SpaceX вывел в космос свой первый спутник дистанционного зондирования Земли Formosat-5 полностью собственной разработки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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