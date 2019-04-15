Индонезийцы распробовали южнокорейские субмарины

Подлодки Type 209 стали настоящим международным проектом. Вчера, 13 апреля, портал upi.com сообщил о том, что Минобороны Индонезии подписало с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) контракт на постройку еще трёх субмарин Type 209/1400.

Подлодки проекта Type 209 были разработаны немецким конструкторским бюро Ingenieur Kontor L?beck в 60-х годах. Благодаря удачной конструкции и относительно невысокой стоимости они продолжают модернизироваться и выпускаться в различных модификациях. Примечательно, что в индонезийском тендере южнокорейцы победили немцев, ранее продавшим им лицензию на проект Type 209, и теперь корейская субмарина с немецкими корнями будет строиться в Индонезии на верфи PT PAL.

Субмарина типа Chang Bogo, построенная на базе проекта Type 209/1400 для ВМС Индонезии. Источник изображения: navaltoday.com

В 2011 году Минобороны Индонезии заказало у компании DSME три субмарины типа Chang Bogo — лицензионных копий немецких подлодок Type 209/1400. Согласно контракту, две подводные лодки собирались в Южной Корее на верфи компании DSME, третья — в Индонезии на производственных мощностях компании PT PAL.

12 апреля на воду была спущена субмарина индонезийской сборки, а на следующий день Минобороны Индонезии объявило о закупке еще трёх субмарин проекта Type 209/1400. При этом все они будут собираться на PT PAL, тогда как DSME будет производить некоторые из элементов подлодок. Стоимость сделки оценивается в $1 млрд, постройку субмарин планируют завершить до 2026 года.