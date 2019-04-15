Разработчик рассказал о применении "мягкой" брони на танке Т-80БВМ

Российский танк Т-80БВМ получил новейшую дополнительную динамическую защиту в "мягком" варианте. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству Омского завода транспортного машиностроения Алексей Хорошайло.

- Речь идет о навесных блоках динамической защиты в мягких чехлах, - отметил он в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда". - Блоки сделаны легкими, благодаря чему не придется усиливать несущую конструкцию и дорабатывать полки для ее размещения.

Данная защита позволит эффективно защищать танк от противотанковых боеприпасов с тандемным кумулятивным зарядом.

Напомним, об отличиях нового танка Т-80БВМ корреспонденту "РГ" рассказали танкисты, которые приняли участие на этой боевой машине в параде в честь дня ВМФ в Североморске в 2018 году. По их словам, по прямой асфальтовой дороге Т-80БВМ способен развить скорость до 87 километров в час, а по грунтовке - более 40 километров в час. Все это стало возможным благодаря мощному двигателю мощностью в 1200 лошадиных сил с возможностью ее увеличения до 1450 "лошадок". Ход танка более плавный, поворачивать легче, меньше тряски - а это залог более точной стрельбы.

По мнению членов экипажа одного из этих танков, Т-80 БВМ идеально приспособлен для арктических условий. Мороз этому танку только на пользу, так как охлаждение у двигателя воздушное, а в антифризе он не нуждается вообще, тогда как в Т-72 необходимо заливать 90 литров антифриза.

Алексей Михайлов