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15.04.2019
Российская газета

Погоню кроссовера за танком сняли на видео

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Телеканал "Звезда" опубликовал видео необычного состязания. Кроссовер Hyundai пытался догнать танк Т-80БВМ - безуспешно.

Дело происходило в родной стихии танка - на заснеженной грунтовой дороге в Омской области. На бездорожье у Hyundai вообще не было бы шансов, а так все-таки оставалась какая-то видимость преследования на скорости 70 километров в час. И все же, когда Т-80 резко остановился, иномарка, пытаясь сделать то же самое, улетела в придорожный сугроб. Танк же ее и вытащил.

Комментаторы видео обратили внимание на то, что люди в кроссовере ехали на высокой скорости непристегнутыми и не выдерживали безопасную дистанцию.

- А почему замдиректора танкового завода ездит на джипе, а не на танке, - поинтересовался Петя Ивашов.

- The upgraded T-80 looks sexy, - заметила Klen 764.

- Надо было их местами поменять: танк догоняет, джип удирает. Другая мотивация была бы и другие скорости, - предложил hdpavel82. 

Но новейшей модификации Т-80БВМ установлен доработанный газотурбинный двигатель мощностью 1200 лошадиных сил с возможностью формирования до 1450. С ним "летающий танк" передвигается еще быстрее.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
X-37
Т-80
Компании
Hyundai
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