Погоню кроссовера за танком сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео необычного состязания. Кроссовер Hyundai пытался догнать танк Т-80БВМ - безуспешно.

Дело происходило в родной стихии танка - на заснеженной грунтовой дороге в Омской области. На бездорожье у Hyundai вообще не было бы шансов, а так все-таки оставалась какая-то видимость преследования на скорости 70 километров в час. И все же, когда Т-80 резко остановился, иномарка, пытаясь сделать то же самое, улетела в придорожный сугроб. Танк же ее и вытащил.

Комментаторы видео обратили внимание на то, что люди в кроссовере ехали на высокой скорости непристегнутыми и не выдерживали безопасную дистанцию.

- А почему замдиректора танкового завода ездит на джипе, а не на танке, - поинтересовался Петя Ивашов.

- The upgraded T-80 looks sexy, - заметила Klen 764.

- Надо было их местами поменять: танк догоняет, джип удирает. Другая мотивация была бы и другие скорости, - предложил hdpavel82.

Но новейшей модификации Т-80БВМ установлен доработанный газотурбинный двигатель мощностью 1200 лошадиных сил с возможностью формирования до 1450. С ним "летающий танк" передвигается еще быстрее.

Антон Валагин