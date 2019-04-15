Запуск военного спутника "Благовест" будет перенесен
Источник изображения: vpk-news.ru
Запуск российского военного спутника "Благовест", который обладает мощной пропускной способностью, способен работать, в частности, в перспективных Ка-диапазоне частот для передачи сигналов и Q-диапазоне для их приема, перенесён с мая на июль.
Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.
По данным издания, ранее планировалось, что телекоммуникационный спутник Минобороны России будет запущен 23 мая.
Отмечается, что космический аппарат уже готов к отправке на космодром Байконур.
Космический аппарат связи и вещания "Благовест" разработан компанией ОАО "Информационные спутниковые системы". Высокий функционал спутника обеспечивают девять антенн в составе полезной нагрузки.
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