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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

Запуск военного спутника "Благовест" будет перенесен

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Источник изображения: vpk-news.ru

Запуск российского военного спутника "Благовест", который обладает мощной пропускной способностью, способен работать, в частности, в перспективных Ка-диапазоне частот для передачи сигналов и Q-диапазоне для их приема, перенесён с мая на июль.

Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

По данным издания, ранее планировалось, что телекоммуникационный спутник Минобороны России будет запущен 23 мая.

Отмечается, что космический аппарат уже готов к отправке на космодром Байконур.

Космический аппарат связи и вещания "Благовест" разработан компанией ОАО "Информационные спутниковые системы". Высокий функционал спутника обеспечивают девять антенн в составе полезной нагрузки.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
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