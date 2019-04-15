Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России

Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал "представителю Фонда "Свободная Россия" (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе" Егору Куроптеву.

Говорили почему-то о Грузии, отмечает Eadaily.

Генерал, по его собственному признанию, работал в Грузии с 2005 по 2011 годы контрактником. Частная фирма на деньги правительства США наняла его для превращения грузинской армии в могучую силу. Он и теперь регулярно приезжает в страну проводить разные исследования.

Судя по всему, генерал Мангум вообще отличается мощным интеллектом, иронизирует Eadaily, в колледже он прочитал все книги Достоевского, переведенные на английский язык, и понял психологию русских. Оказывается, они любят свою Родину и всех считают своими врагами.

Американцам же приходится вынужденно терпеть Россию, "сдерживая" ее "агрессию". Вот и на Украине "советники" и "контрактники" из-за океана готовят войско Порошенкова к обороне от агрессивной России уже который год. А она всё не нападает.

В интервью генерал честно признался, что не имей Россия ядерного оружия, с ней и считаться бы никто не стал.