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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

Подведены итоги первого полета самолета-носителя

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый испытательный полёт самолёта-носителя Stratolaunch, состоявшийся 13 апреля, признан успешным. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика Stratolaunch Systems.

В американской аэрокосмической компании рассказали, что во время первого испытательного полёта самолёт Stratolaunch достиг высоты более 5 тысяч метров, полёт на этом уровне продолжался в течение двух с половиной часов. Максимальная скорость полёта составила около 304 км/ч.

Во время полёта были выполнены разнообразные манёвры, которые позволили проверить системы управления полётом.

Разработка самолёта-носителя началась в 2011 году. Первый образец был построен к маю 2017 года.

Размах крыла самолёта составляет 117,3 метров, что является самым большим показателем в истории авиастроения. Шесть двигателей Pratt & Whitney PW4056 с тягой каждого 252,4 кН позволят самолёту-носителю нести полезную нагрузку весом до 250 тонн.

Планируется, что двухфюзеляжный моноплан будет использоваться для осуществления воздушных запусков космических аппаратов.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stratolaunch
Компании
Pratt&Whitney
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