Военные миссии "Space Shuttle"

14 апреля 1981 года из своего первого полёта на орбиту успешно вернулся американский пилотируемый космический корабль "Columbia", построенный в рамках программы "Space Shuttle". С его появлением были связаны многие надежды, ожидания и планы. Многоразовый корабль должен был изменить космонавтику кардинальным образом, в том числе укрепив обороноспособность Соединённых Штатов.

Крылатый "челнок"

Экономические проблемы, начавшиеся в США в конце 60-х годов и позднее переросшие в кризис, серьёзным образом сказались на космонавтике. Бюджет Национального управления по аэронавтике и космосу (NASA) неуклонно уменьшался. При этом штат госслужащих в структурах NASA сократился на треть. Массовые увольнения проходили и в частных компаниях, работавших на космос.

Тем не менее, NASA уже не могло отказаться от расширения своего присутствия в космосе и предлагало правительству различные проекты. Программа Integrated Launch and Reentry Vehicle, сегодня более известная под названием "Space Shuttle" ("Космический челнок"), стала ответом на требование сделать космонавтику коммерчески привлекательной.

В октябре 1968 года NASA обратилось к ведущим компаниям, специализирующимся на космических технологиях, с предложением изучить возможность создания носителя, который можно было бы использовать многократно, что снизило бы стоимость доставки грузов на орбиту. Почти сразу возникла концепция пилотируемого крылатого корабля, взлетающего, как ракета, и приземляющегося, как самолёт.

Проект полностью многоразовой ракетно-космической системы "Space Shuttle", предложенный проектантами Manned Spacecraft Center в 1970 году. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

По поручению новоизбранного президента Ричарда Никсона было создано структурное подразделение из ведущих специалистов – независимая комиссия под руководством вице-президента Спиро Агню, которая изучала возможные пути освоения внеземного пространства. В сентябре 1969 года, через два месяца после высадки астронавтов "Аполлона-11" на Луну, комиссия подготовила амбициозный доклад, в котором рассматривались три варианта с разными уровнями финансирования: создание многоразовой системы "Space Shuttle" и большой орбитальной станции с прицелом на развитие лунной инфраструктуры и подготовки экспедиции на Марс в 1983 году (9,5 млрд долларов ежегодно); то же самое, но с отсрочкой лунных планов и переносом марсианской миссии на 1986 год (7,7 млрд долларов ежегодно); то же самое, но с отказом от марсианской миссии в обозримом будущем (5,5 млрд долларов ежегодно). После консультаций с Бюджетным управлением Никсон отверг все три варианта, согласившись финансировать только шаттл и орбитальную станцию.

Экономическая оценка показала, что если шаттлы будут летать в космос не реже тридцати раз в год, доставляя туда не только государственные, военные, но и коммерческие грузы, они вполне могут окупиться. В 1971 году стало ясно, что 10 млрд долларов, которые необходимы для создания полностью многоразовой системы, правительство не выделит, и конструкторы снова перекомпоновали проект. Теперь стоимость реализации оценили в 5,15 млрд долларов. На этих условиях 5 января 1972 года Никсон объявил о создании новой ракетно-космической системы.

Президент Ричард Никсон (справа) и администратор NASA Джеймс Флетчер на встрече в Сан-Клементе (Калифорния) 5 января 1972 года приняли решение в пользу программы "Space Shuttle". Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

Одним из главных заказчиков шаттла выступил Пентагон, что во многом определило облик корабля. По мнению экспертов, с появлением этой системы должен был произойти качественный скачок в области использования околоземного пространства в военных целях. Во-первых, многоразовый корабль можно применять в качестве средства для развёртывания на орбите и регулярного технического обслуживания космических платформ. Во-вторых, "Space Shuttle" – это почти идеальный инструмент для решения прикладных военных задач: инспекции, захвата или уничтожения вражеских аппаратов; текущего или аварийного ремонта собственных аппаратов, дозаправки их топливом; ведения оперативной разведки и испытания экспериментальных образцов оружия в космосе. В-третьих, при необходимости шаттлы могут быть применены как носители ударных средств по наземных целям.

Требования военных свелись к следующему: "Space Shuttle" должен выводить на орбиту груз длиной до 18 м и массой до 29,5 т, а также возвращать назад до 14,5 т; корабль должен иметь возможность бокового манёвра на 2000-2500 км при спуске для посадки на военных аэродромах.

Габариты полезного груза предопределили огромные размеры орбитального корабля и величину стартовой массы системы в целом. Для заданного бокового манёвра нужна значительная подъёмная сила на гиперзвуковых скоростях – так в проекте корабля появились крыло двойной стреловидности и мощная теплозащита.

Выдав нескольким фирмам задание на проектирование корабля, NASA остановило выбор на проекте компании North American Rockwell. Согласно ему, космический корабль состоял из крылатой орбитальной ступени (космоплана), внешнего сбрасываемого топливного бака и двух твердотопливных ускорителей. Центральная часть фюзеляжа отводилась под отсек полезного груза, в хвостовой части находились двигатели различного назначения, в носовой – кабина экипажа. Топливный бак содержал кислород и водород в жидком состоянии, которые питали основную двигательную установку космоплана. Твердотопливные ускорители крепились непосредственно к топливному баку.

Фирмам, работавшим над проектом нового корабля, не удалось уложиться ни в заявленные сроки, ни в заявленную стоимость. Общий бюджет проекта вырос с 5,2 млрд (1971 год) до 10,1 млрд долларов (1982 год). Цена одного запуска увеличилась с 10,5 млн до 240 млн долларов.

При этом надёжность "Space Shuttle" из-за экономии не выросла, а заметно снизилась. В ноябре 1972 года с космоплана убрали два двигателя, предназначенных для аварийного отделения от бака. В феврале 1974 года шаттлы лишились воздушно-реактивных двигателей, что исключало возможность самостоятельных перелётов между аэродромами. Планер шаттла изготавливали из алюминиевого сплава вместо жаропрочного титана – в результате в качестве тепловой защиты использовали наклеиваемую кварцевую плитку, которая требовала особого ухода.

Космический корабль "Space Shuttle", вариант 1972 года. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

Проектанты отказались даже от системы аварийного спасения. Для шаттлов существовал лишь один путь её организации – отделять всю кабину с экипажем, что требовало установки громоздкого оборудования. После некоторых колебаний систему вычеркнули из проекта, записав вместо неё завышенные требования по надёжности, что, по мнению разработчиков, гарантировало безопасность. В случае если бы отказали разгонные двигатели, шаттл мог отделиться от топливного бака, после чего совершил бы посадку на одну из специально подготовленных взлётно-посадочных полос.

Несмотря на очевидные недостатки проекта, "Space Shuttle" казался вполне реальной угрозой, способной пошатнуть сложившееся геополитическое равновесие. Корабль мог выслеживать советские космические аппараты, изучать и уничтожать их. Даже габариты грузового отсека были выбраны исходя из возможности захвата и возвращения в нём на Землю орбитальной станции "Алмаз". В другом варианте там можно было разместить до тридцати ядерных управляемых боеголовок.

До сих пор в различных источниках встречается утверждение, будто бы шаттл мог во время возврата с орбиты по трассе, проходящей над Москвой, совершить некоторое снижение ("нырок") и сбросить ядерный заряд в районе советской столицы. Сегодня эта идея представляется откровенным блефом – чтобы сбросить хоть что-то на города внизу, космоплану необходимо развернуться "брюхом" вверх и открыть створки грузового отсека, а подобный манёвр на траектории снижения опасен прежде всего для самого корабля.

Шаттлы осваивают орбиту

NASA предполагало изготовить пять космопланов, однако поначалу построили всего четыре лётных образца. Они получили названия "Columbia" (OV-102), "Discovery" (OV-103), "Atlantis" (OV-104) и "Challenger" (STA-099).

Первый полёт решили сразу провести с астронавтами на борту. Считается, что это был вынужденный риск, ведь без пилота космоплан не может приземлиться. В действительности "Space Shuttle" проектировался как автономная система и вполне мог выполнить простую миссию без экипажа. Решение было идеологическим – NASA построило носитель, который должен обладать надёжностью на уровне гражданских авиалайнеров, и его превосходство требовалось продемонстрировать миру.

Старт корабля "Columbia" запланировали на 1 сентября 1978 года, но из-за множества технических накладок он неоднократно переносился. Началось "бегство" коммерческих заказчиков, и президент Джеймс Картер высказал намерение закрыть программу. Шаттлы спасла поддержка со стороны Минобороны – после доклада военных о необходимости регулярного обслуживания разведывательных спутников пилотируемыми кораблями Картер согласился выделить дополнительное финансирование.

29 декабря 1980 года гигантский транспортёр, доставшийся в наследство от лунной ракеты "Saturn V", привёз корабль "Columbia" на стартовый комплекс. При тестовой заправке случился пролив, и отслоилось теплоизолирующее покрытие бака – запуск вновь перенесли. 19 марта 1981 года при заполнении азотом хвостового отсека корабля шестеро оказавшихся в нём рабочих получили отравление, а двое из них впоследствии скончались.

Запуск шаттла "Columbia" 12 апреля 1981 года. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

Первый экипаж "Columbia" (слева направо): Джон Янг и Роберт Криппен. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

Первая попытка запуска "Columbia" была предпринята 10 апреля 1981 года, но сорвалась из-за нарушения синхронизации работы бортовых компьютеров. Запуск был отложен на двое суток и пришёлся на 12 апреля – 20-ю годовщину полета Юрия Гагарина. Именно в тот день ракетно-космическая система "Space Shuttle" оторвалась от земли, после чего началась миссия под обозначением STS-1 (Space Transportation System). На борту находились два астронавта: командир Джон Янг, для которого это был пятый полёт в космос, и пилот-инженер Роберт Криппен, прежде работавший в проекте военной орбитальной станции MOL.

Астронавты дважды проверили работоспособность створок грузового отсека, корректировали орбиту, провели телерепортаж и успели выспаться. На следующий день они провели тренировку по сходу с орбиты и три серии манёвров, много фотографировали, говорили по радиоканалу с вице-президентом Джорджем Бушем.

14 апреля, на 36-м витке, "Columbia" выдала тормозной импульс и сошла с орбиты. Вскоре она приземлилась на авиабазе Эдвардс, где её встречало более ста тысяч человек. "Первый полёт шаттла, – сказал на пресс-конференции Джон Янг, – можно обоснованно считать номинальным. Однако я думаю, это слово не подходит. Полёт можно назвать феноменальным!" В других своих интервью астронавты подчёркивали, что появление системы "Space Shuttle" изменит космонавтику и, наконец, откроет путь к соседним планетам.

Испытательные полёты "Columbia" продолжились. Впервые военную нагрузку шаттл доставил на орбиту во время миссии STS-4, проходившей с 27 июня по 4 июля 1982 года. Груз фигурировал под обозначением DoD 82-1 (Department of Defense 82-1); его состав и назначение были засекречены, известна лишь масса – 4990 кг. Для работы с грузом в ЦУПе Хьюстона организовали специальный зал управления, куда доступ гостям и журналистам был запрещён. На связи с шаттлом находились операторы из отряда "военно-космических инженеров" ВВС, а сами переговоры велись на закодированном "птичьем" языке. Кроме того, NASA объявило, что заключительная 57-часовая тренировка экипажа в Центре имени Джонсона будет закрыта для прессы.

Скрыть информацию не удалось. Основным элементом DoD 82-1 был инфракрасный телескоп CIRRIS (Cryogenic Infrared Radiance Instrument For Shuttle), созданный Геофизической лабораторией ВВС и Университетом штата Юта для регистрации свечения земного горизонта, а само исследование проводилось с целью совершенствования датчиков космических аппаратов предупреждения о ракетном нападении DSP (Defense Support Program).

Экипаж шаттла "Columbia" докладывает президенту Рональду Рейгану о завершении секретной миссии STS-4. 4 июля 1982 года. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

Первый военный груз шаттла – инфракрасный телескоп CIRRIS (реконструкция художника). Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

Старт шаттла и выход его на орбиту прошли идеально, и в первый же день астронавты Томас Маттингли и Генри Хартсфилд включили аппаратуру DoD 82-1. По-видимому, они столкнулись с некими проблемами, потому что ушли спать с опозданием на три часа. Позже появилось сообщение о том, что экипажу не удалось открыть крышку телескопа – разумеется, NASA не подтвердило его.

На следующий день снова возникла заминка. "Ничего хорошего на этапе три", – доложил командир Томас Маттингли. Пилот Генри Хартсфилд попытался протестировать манипулятор шаттла. Похоже, он предпринял попытку снять крышку манипулятором, но и она не увенчалась успехом. Возникла идея выпустить Маттингли в открытый космос, чтобы тот всё-таки удалил злополучную крышку, однако график полёта был и так перегружен. В итоге от выполнения военной части миссии отказались.

4 июля, в День независимости США, "Columbia" выполнила успешную посадку на полосу авиабазы Эдвардс. У трапа астронавтов встретили президент Рональд Рейган с супругой Нэнси. "Вы только что преподнесли американскому народу памятный подарок, – сказал президент. – Все мы чувствуем, как наши сердца переполняются гордостью".

Последовали новые запуски – NASA спешило выполнить обязательства по коммерческим контрактам, чтобы шаттлы, наконец, стали окупаться. Следующим военным полётом стала миссия 51-С, осуществлённая "Discovery" с 24 по 27 января 1985 года. Это был третий полёт корабля и пятнадцатый запуск в рамках программы "Space Shuttle". Поначалу организаторы даже собирались засекретить время старта, надеясь, что советские разведывательные службы не успеют подготовиться к наблюдению за ходом миссии. В итоге время было оглашено за 9 минут до запуска, и тогда же руководитель пресс-службы Центра имени Кеннеди начал репортаж.

Миссия 51-C отличалась ещё и тем, что впервые в истории космической программы США переговоры между ЦУПом и экипажем были зашифрованы. Релизы о ходе полёта выходили трижды в сутки, но в них сообщалось лишь о том, что астронавты, "Discovery" и "все элементы системы" находятся "в удовлетворительном состоянии". Распространять какие-либо иные сведения журналистам запретили: на специальном брифинге в Пентагоне бригадный генерал Ричард Эйбел прямо заявил, что нарушение режима секретности "будет рассматриваться как государственная измена". Даже сейчас, спустя десятилетия, информация о 51-С отрывочна и нуждается в уточнении.

24 января "Discovery" стартовал и вышел на орбиту. В конце первого рабочего дня астронавты провели отделение от шаттла разгонного блока IUS (Inertial Upper Stage) со спутником Magnum, изготовленным по заказу Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления США. Корабль сразу поднялся выше, и через несколько часов IUS доставил аппарат на геостационарную орбиту. Спутник получил официальное наименование USA-8. Представители ВВС объявили, что блок отработал успешно, но ни параметры орбиты военного аппарата, ни какие-либо сведения о нём опубликованы не были.

Впрочем, о назначении спутника американская пресса написала ещё до запуска, невзирая на запрет. Газета "Washington Post" сообщила, что аппарат стоимостью 300 млн долларов предназначен для перехвата радио-, телефонной и спутниковой связи над западной частью СССР с передачей информации на приёмную станцию базы Пайн-Гэп в Австралии.

Возвращение шаттла "Discovery" из секретного космического полёта 51-С, 27 января 1985 года. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

Очередной запуск в интересах Пентагона состоялся 3 октября 1985 года в рамках миссии 51-J. В космос отправился корабль "Atlantis" (первый полёт для корабля и двадцать первый для программы). О том, что корабль несёт два спутника военной связи, пресса сообщила в день старта. Официально их назвали USA-11 и USA-12, а много лет спустя они были рассекречены: оказывается, после отделения от шаттла разгонный блок IUS доставил на геостационарную орбиту два аппарата DSCS III (Defense Satellite Communications System III) с номерами B4 и B5 массой 1170 кг каждый. Шесть транспондеров обеспечивали секретные переговоры и обмен данными; ещё один канал использовался для оповещения и передачи боевого приказа стратегическим ядерным силам. Полёт продлился чуть больше четырёх суток, и 7 октября "Atlantis" приземлился на авиабазе Эдвардс.

Спутник военной связи DSCS III. Источник изображения: airforce.com

Проблемы "Space Shuttle"

28 января 1986 года на этапе выведения погиб шаттл "Challenger" с экипажем из семи астронавтов. Катастрофа нанесла тяжелейший удар по американской космической программе. 15 августа администрация Рейгана опубликовала декларацию о новой политике США относительно крылатых кораблей. В ней говорилось, что система "Space Shuttle" впредь будет использоваться исключительно для выведения полезных грузов в интересах науки и военных; коммерческие запуски отменяются, за исключением тех, на которые подписаны контракты. Одновременно было принято решение заказать изготовление ещё одного корабля, который впоследствии получил название "Endeavour" (OV-105). Тем самым руководство США признало ошибочность принятой ранее стратегии.

В октябре NASA опубликовало график на тридцать полётов. Одиннадцать из них полностью "зафрахтовал" Пентагон, а ещё в семи предполагалось запустить спутники системы глобального позиционирования GPS.

Для первого после катастрофы полёта выбрали шаттл "Discovery" и спутник-ретранслятор TDRS-3 (TDRS-C, Tracking and Data Relay Satellite System), аналогичный погибшему вместе с "Challenger". Миссию STS-26 наметили на февраль 1988 года, потом отложили на июнь, потом – на август. В реальности запуск состоялся 29 сентября. "Discovery" с экипажем из четырёх астронавтов на борту благополучно вышел на орбиту и, выполнив программу, 3 октября приземлился на полосе авиабазы Эдвардс. Система "Space Shuttle" вернулась в строй.

Спутник-ретранслятор TDRS-3 в грузовом отсеке шаттла "Discovery", 29 сентября 1988 года. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

На новом этапе NASA фактически отдавало долги, выполняя ранее запланированные миссии. В частности, в ходе полёта STS-27 было решено вывести на орбиту давно ожидавший своей очереди спутник радиолокационной разведки Lacrosse, предназначенный для круглосуточного всепогодного наблюдения за территорией Советского Союза и Китая. Бортовой радиолокатор спутника с синтезированной апертурой обеспечивал разрешение до 1 м.

Подготовка корабля "Atlantis" к третьему для него полёту началась в марте 1987 года, но старт состоялся лишь 2 декабря 1988 года. Поскольку миссия опять проводилась в интересах Минобороны и ЦРУ, официальная информация о её ходе ограничивалась фразой: "Члены экипажа чувствуют себя хорошо; системы корабля функционируют нормально". Тем не менее, стало известно, что в первые часы полёта экипаж проверил состояние спутника в грузовом отсеке, и на 6-м витке астронавт Ричард Маллейн поднял его манипулятором. Развернуть огромные панели солнечной батареи спутника (длина – 46 м) с первой попытки не получилось, и специалисты полёта Джерри Росс и Уильям Шеперд начали готовиться к выходу для выполнения операции вручную. Но тут ЦУП выдал новую команду, и спутник отреагировал на неё правильно, развернув панели самостоятельно.

Старт корабля "Atlantis", 2 декабря 1988 года. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

С помощью бортовой двигательной установки Lacrosse, получивший официальное обозначение USA-34, перешёл на более высокую орбиту. Скрыть манёвр от общественности не удалось: группа независимых наблюдателей 22 декабря обнаружила спутник на новой высоте и сопровождала его в течение всей "жизни" радиолокационного разведчика. За счёт больших панелей солнечных батарей аппарат выглядел очень ярким и отличался от "собратьев" оранжевым цветом экранно-вакуумной теплоизоляции. В конце марта 1997 года он пропал – очевидно, по окончании работы его свели с орбиты.

Военные миссии

Выполнять миссию STS-28 отправился корабль "Columbia", для которого это был восьмой полёт. На этот раз организаторам удалось сохранить секретность – независимые эксперты не сумели с ходу определить назначение аппарата и параметры его движения.

8 августа 1989 года шаттл вышел на орбиту. Через семь с половиной часов после запуска из грузового отсека корабля был выведен спутник USA-40, крайне удививший наблюдателей регулярными вспышками яркости. На второй день за ним последовал спутник USA-41.

Первый аппарат был оснащён разгонным блоком. У второго его не было, поэтому эксперты решили, что он создан для радиотехнической разведки. О назначении основного аппарата высказывались два предположения: на орбиту выведен либо спутник оптико-электронной разведки нового поколения KH-12 с запасом топлива для маневрирования, либо аппарат системы SDS (Satellite Data System) для ретрансляции данных.

Военный спутник-ретранслятор SDS-2 – возможно, именно он был одним из полезных грузов шаттла "Columbia" при выполнении миссии STS-28. Источник изображения: nro.gov

Отправив спутники в самостоятельный полёт, экипаж во главе с командиром Брюстером Шоу занимался экспериментами. Часть из них относилась к "оценке роли военного наблюдателя в космосе": например, астронавты искали корабли в океане по кильватерному следу. В грузовом отсеке работала аппаратура, созданная в рамках Стратегической оборонной инициативы (СОИ). 13 августа "Columbia" благополучно вернулась на Землю.

Следующий военный запуск шаттла состоялся в рамках миссии STS-33. 23 ноября 1989 года в свой девятый полёт отправился корабль "Discovery". Сначала он был выведен на небольшую высоту 205 км, однако на четвёртом витке неожиданно сманеврировал на вытянутую орбиту с апогеем 537 км, а затем ещё раз, повысив апогей до 556 км.

Вероятно, целью странных манёвров было ввести в заблуждение советские средства контроля, не дав отследить выведение груза. Наконец состоялся третий манёвр "Discovery" с подъёмом перигея до 231 км, что классифицировали как манёвр увода от отделившегося спутника. Разгонный блок секретного аппарата отработал успешно и доставил USA-48 на геостационарную орбиту.

Вид Земли с борта шаттла "Discovery" во время выполнения миссии STS-33. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

Независимые наблюдатели высказали гипотезу, что "Discovery" доставил второй спутник радиоэлектронной разведки типа Magnum – такой же, как и в январе 1985 года. Они угадали верно: вскоре спутник был обнаружен над Индийским океаном. 28 ноября шаттл приземлился на полосу авиабазы Эдвардс.

К военной миссии STS-36 экипаж из пяти астронавтов готовился целый год: 24 февраля 1989 года полёт был официально заявлен, а ранним утром 22 февраля 1990 года должен был состояться старт корабля "Atlantis". Запуск не состоялся – впервые в истории космической программы старт отложили, потому что командир (Джон Крейтон) заболел простудой. Хотя врачи дали разрешение на "вылет" 23-го, погода испортилась настолько, что помешала заправке топливом. В итоге шаттл стартовал только 28 февраля, отправившись в свой шестой полёт.

За месяц до этого в прессе были названы расчётные параметры орбиты корабля: высота – 204 км, наклонение – 62°. Нюанс состоял в том, что шаттлы никогда не запускались на орбиту с таким высоким наклонением. При 57° траектория выведения проходит параллельно восточному побережью США и Канады, а для выхода на наклонение 62° нужно лететь над сушей, подвергая опасности жителей крупнейших американских городов – Вашингтона, Нью-Йорка и Бостона. "Atlantis" сделал это, не проходя над сушей! Сначала он ушёл на восток, а затем стал постепенно заворачивать к северу, к концу активного участка достигнув требуемого наклонения. Манёвр требовал значительного уменьшения массы полезного груза, поэтому чтобы доставить его по назначению, с корабля сняли часть оборудования.

Старт шаттла "Atlantis" 28 февраля 1990 года в начале выполнения миссии STS-36. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

1 марта на 18-м витке специалист полёта Дэвид Хилмерс, используя особую систему отделения, выгрузил за борт таинственный спутник. Независимые эксперты определили его как экспериментальный аппарат оптико-электронной и радиоэлектронной разведки, предназначенный для работы на высотах 1000-5000 км – вне зоны поражения противоспутниковых систем. Выполнив задание, 4 марта корабль вернулся на Землю.

Наблюдатели обнаружили выведенный им спутник на орбите высотой 254 км, что было легко – он светил ярче Веги! Затем наблюдатели его потеряли. 16 марта агентство ТАСС сообщило, что вместо спутника на орбите находятся четыре обломка. В ответ американцы заявили, что "некоторые элементы от успешного полёта STS-36 сойдут с орбиты в течение шести недель".

Очередной секретный полёт STS-38 проходил с 15 по 20 ноября 1990 года. Корабль "Atlantis" в седьмой раз вышел на орбиту. Эксперты писали, что близится операция международных сил по освобождению Кувейта от оккупации, поэтому наклонение будет невысоким, чтобы обеспечить съёмку враждебного Ирака. В ночь на 16 ноября "Atlantis" вышел на орбиту с наклонением 28,5°. На второй день полёта от корабля отделился полезный груз. В конце ноября американцы внесли в каталог спутник USA-67 и две ступени некоего разгонного блока. Возникло предположение, что вопреки предстартовым прогнозам аппарат выведен на геостационарную орбиту. Назначение его осталось тайной.

В отличие от предыдущих, миссия STS-39, которую выполнил корабль "Discovery" (двенадцатый полёт) с 28 апреля по 6 мая 1991 года, активно освещалась в прессе. При этом она была заявлена как "самая сложная" из всех, когда-либо проведённых в рамках программы "Space Shuttle": так, за время полёта было совершено шестнадцать манёвров с использованием главных двигателей.

Основной задачей миссии определили реализацию двух экспериментов: IBSS (Infrared Background Signature Survey) с целью набора статистики измерений по факелам реактивных двигателей стартующих "вражеских" ракет и AFP-675 (Air Force Program 675), предусматривавшего наблюдения атмосферы посредством телескопа CIRRIS (Cryogenic Infrared Radiance Instrumentation for Shuttle) в диапазонах от инфракрасного до рентгеновского.

Полярное сияние, заснятое с борта шаттла "Discovery" 1 мая 1991 года во время выполнения миссии STS-39. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

В этом полёте возникло немало проблем. После четырёх часов работы по проекту AFP-675 отказали записывающие устройства, а три попытки включить их провалились. Расход жидкого гелия в системе охлаждения телескопа был вдвое выше нормы. Программу исследований пришлось изменить: эксперимент IBSS отложили на сутки, чтобы успеть провести как можно больше измерений с помощью "умирающего" CIRRIS.

Регистрирующая аппаратура IBSS была размещена на немецком спутнике SPAS-II (Shuttle Pallet Satellite II). 1 мая спутник отправился в автономный полёт, но пока "Discovery" отходил, солнечный датчик IBSS вдруг обнаружил в небе Луну и, спасая аппаратуру от яркого источника света, развернул спутник в сторону. В итоге эксперимент сорвался, и шаттлу пришлось маневрировать, чтобы восстановить нужную позицию для регистрации факела двигателей.

Следующую военную миссию под обозначением STS-44, основной задачей которой стало выведение спутника DSP (Defense Support Program) системы предупреждения о ракетном нападении, выполнил "Atlantis". 24 ноября 1991 года корабль отправился в свой десятый полёт. Через шесть часов после старта спутник DSP с разгонным блоком IUS был отделён от шаттла. Обе ступени блока отработали успешно, и аппарат под обозначением USA-75 отправился на геостационарную орбиту.

Спутник DSP системы предупреждения о ракетном нападении в грузовом отсеке шаттла "Atlantis". Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

На третий день полёта, на 22-м витке, астронавты наблюдали советский космический комплекс "Мир", приблизившись к нему на расстояние 19 км. Экипажи в то время не могли связаться напрямую, но вечером космонавт Сергей Крикалёв передал по радиолюбительскому каналу, что он и Александр Волков видели "Atlantis" и поздравляют американский экипаж с успешным выполнением миссии. В ответ команда "Atlantis" передала космонавтам пожелания успешного полёта. Примечательно, что через два года именно Крикалёв первым из россиян слетает на шаттле.

STS-53 стала последней военной миссией в истории системы "Space Shuttle". При этом основной полезный груз был снова засекречен. Его обозначили как DoD-1 (Department of Defense 1) и запретили фотографировать. Кроме того, переговоры с экипажем проходили в закрытом режиме.

Запуск "Discovery" в его пятнадцатый полёт состоялся 2 декабря 1992 года. Менее чем через шесть часов после старта экипаж вывел спутник USA-89 на орбиту. Эксперты полагают, что это был военный телекоммуникационный аппарат SDS (Satellite Data System).

Вечером 3 декабря "Discovery" перешёл на более низкую орбиту, на которой экипаж собирался отделить сферические спутники-мишени ODERACS (Orbital Debris Radar Calibration Spheres). Всего на борту было три пары мишеней из нержавеющей стали и алюминия. Цель эксперимента – проверить возможность сопровождения боеголовок "вражеских" ракет и их имитаторов. Однако за десять минут до сброса мишеней экипаж не получил ожидаемых "откликов" от электроники механизма отделения. Сброс был сначала отложен на двое суток, а 5 декабря и вовсе отменён.

Приземление шаттла "Discovery" 9 декабря 1992 года после выполнения миссии STS-53. Фото из архива NASA. Источник изображения: warspot.ru

9 декабря "Discovery" успешно приземлился. Интересно, что в последний день полёта шаттла независимый наблюдатель Шон Салливан заснял прохождение DoD-1 через созвездие Большой Медведицы, принёс готовую фотоплёнку в пресс-центр космодрома на мысе Канаверал и предложил представителям ВВС обменять её на любую реальную фотографию секретного спутника. Разумеется, ему отказали.

Хотя в целом военные эксперименты и запуски спутников прошли успешно, система "Space Shuttle" так и не стала "рабочей лошадкой" Пентагона. Американские генералы убедились, что использование пилотируемой космонавтики для решения их задач затруднено и обходится неоправданно дорого. Они приняли решение вернуться к одноразовым ракетам-носителям, а после гибели шаттла "Columbia" 1 февраля 2003 года в ходе миссии STS-107 закрытие программы крылатых кораблей стало неизбежным.

Последний полёт под обозначением STS-135 совершил шаттл "Atlantis", находившийся в космосе с 8 по 21 июля 2011 года. После этого военная космонавтика окончательно стала беспилотной.

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Антон Первушин