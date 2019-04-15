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15.04.2019
Военное обозрение

Заявлено об "особой цели", уничтоженной ВВС Израиля в Сирии

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В израильских СМИ появляются материалы, в которых конкретизируются цели ударов ВВС ЦАХАЛ в провинции Хама. Израильская авиация, как заявлено, осуществила ракетные удары по "иранским военным объектам, а также по объектам проиранских вооружённых формирований" в северной части Сирийской Арабской Республики.

Источник изображения: topwar.ru

Израильский портал Nziv публикует дополнение к этой информации, заявляя о якобы "особой цели", за которой "вели охоту" лётчики ВВС ЦАХАЛ. По заявлению авторов публикации на упомянутом ресурсе, этой "особой целью" стал комплекс С-200 сирийских войск, который в прошлом году сбил российский самолёт радиоэлектронной разведки.

В материале, в котором портал ссылается на якобы представителей сирийской оппозиции, заявлено, что комплекс С-200 был уничтожен в результате израильского ракетного удара.

Примечательно, что всё это представлено как благодарность со стороны Израиля в адрес России за возвращение на Родину тела погибшего израильского танкиста Захарии Баумеля. Напомним, что недавно в Москву прилетал Биньямин Нетаньяху, который и забирал гроб с останками израильского солдата, обнаруженными при участии российских военнослужащих в ходе одной из операций.

Из материала:

И это не конец щедрой помощи со стороны Израиля, который вознаграждает Путина за его жест доброй воли и показывает, что с еврейским государством можно вести хорошие дела.

Никаких официальных подтверждений заявлений об уничтожении израильской авиацией комплекса С-200 сил ПВО Сирии на данный момент нет.

И сама публикация на упомянутом ресурсе выглядит несколько странной: если удар по ЗРК сирийских войск и был нанесён, то делалось это в первую очередь в целях безопасности самих самолётов израильской авиации, наносивших удары по сирийской территории. Упоминание в таком контексте имени Захарии Баумеля и "благодарности" в виде уничтожения сирийского зенитного ракетного комплекса выглядит несколько странно.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
С-200
Персоны
Путин Владимир
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