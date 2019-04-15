Эксперт: Россия и Китай заплатят любую цену за пропавший японский F-35

Япония и США продолжают пока безуспешные поиски рухнувшего в акватории Тихого океана истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A.

Токио и Вашингтон привлекли к операции беспрецедентные по масштабам ресурсы. На месте аварии работают военные корабли и авиатехника.

Так, в район ЧП направлены американский патрульный противолодочный самолет P-8A и оснащенный системой Aegis эсминец USS Stethem, в задачи которых входит обнаружение подлодок потенциального противника. По некоторым данным, с базы Гуам вылетел бомбардировщик B-52. Кроме того, в мероприятиях задействуются военные самолеты-разведчики U-2.

Подобного, как отмечают журналисты, не наблюдалось даже при инциденте со столкновением истребителя-бомбардировщика F/A-18 и транспортника-заправщика КС-130 ВВС США у японских берегов в декабре прошлого года, когда погибли шестеро американских военнослужащих.

Эксперты все больше говорят о том, что крушение самолета может стать серьезной проблемой для Вашингтона, если двигатель и основные узлы сверхсовременной машины окажутся в руках России или Китая. Утрата технологических секретов может нарушить баланс сил в воздухе, пишет газета "Никкэй симбун".

Накануне на это обратил внимание отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептул. По его словам, Россия и Китай сделают многое, чтобы заполучить секреты F-35A. С ним согласился британский эксперт по России Том Мур. "В этом мире не существует слишком высокой цены для Китая и России, которую они готовы заплатить, чтобы заполучить пропавший японский истребитель F-35A", - написал он в своем Twitter.

There is no price too high in this world for China and Russia to pay to get Japan's missing F-35, if they can. Big deal. — TбґЏm MбґЏбґЏКЂбґ‡ (@PaperMissiles) 9 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Вместе с тем специалист по вопросам авиации Королевского Объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute) Джастин Бронк считает, что ценность пропавшей машины напрямую зависит от полученных при ударе о воду повреждений, передает издание The Sun.

Наибольшую привлекательность для российских и китайских разработчиков, по его мнению, могут представить радар и сенсоры.

Новейшие технологии, установленные на F-35A, позволяют эффективно использовать машину в системе противоракетной обороны, в том числе для уничтожения баллистических ракет противника. На вооружении самолета могут находиться современные ракеты-перехватчики.

Представители прессы подчеркивают, что истребитель пятого поколения F-35A позволит Японии защищаться не только от возможных ударов со стороны КНДР и Китая, но также повысит оборонный потенциал Токио от вероятной угрозы со стороны России.

Аналитики прогнозируют, что российские военные в случае конфликта с Японией нацелятся в первую очередь на противоракетные системы наземного базирования Aegis Ashore, которые в скором времени появятся на севере и юге островного государства. Их уничтожение должно позволить РФ в дальнейшем относительно беспрепятственно наносить ракетные удары по японской территории. На этом этапе свою роль сыграют F-35A.

США потратили многие годы и миллиарды долларов на создание F-35A. В перспективе самолет данной модели будут активно использовать, помимо самих американцев, Австралия, Великобритания, Израиль и Япония. Ожидается, что истребитель со временем поступит на вооружение других западных государств, среди которых Канада, Дания, Нидерланды и Норвегия. Вот почему любые утечки технологических секретов F-35A недопустимы.

Тем не менее уже существует версия о возможном попадании закрытых сведений к китайцам, которые могли добраться до американских ноу-хау с помощью проникновения в компьютерные системы. Однако ущерб от кражи информации при взломе Сети не идет ни в какое сравнение от урона, когда противник получает фрагменты реального самолета. В конце концов добытые хакерами данные могут быть неточными, так как Вашингтон порой намеренно размещает в киберпространетсве неверную информацию для введения своих конкурентов в заблуждение.

США должны хорошо понимать всю опасность утечки секретов при крушении техники в океанских водах. Так, американцы в 1968 году смогли зафиксировать у берегов Гавайских островов аварию советской субмарины K-129, которая была вооружена ракетами с ядерными боеголовками. Впоследствии США было разработано и построено специальное судно под названием Hughes Glomar Explorer, с помощью которого в 1974 году удалось поднять часть подлодки на поверхность и тщательно ее изучить.

Напомним, что 9 апреля F-35A воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение в водах Тихого океана. Нештатная ситуация произошла в темное время суток спустя 28 минут после вылета во время тренировочного полета в 135 километрах от берегов префектуры Аомори. Иными словами самолет упал в пределах японской исключительной экономической зоны, где Россия и Китай не имеют права проводить поисково-спасательные операции без официального разрешения Токио.

За штурвалом истребителя находился опытный летчик майор воздушных сил самообороны Японии Акинори Хосоми. Пилот в общей сложности имеет 3200 часов налета. При этом самолетом F-35A он в совокупности управлял около 60 часов. Судьба мужчины до сих пор остается неизвестной.

Пропавший истребитель F-35A приписан к военно-воздушной базе Мисава, где дислоцируется тринадцать единиц аналогичной техники. В течение ближайших пяти лет Токио собирается приобрести у США еще 27 таких машин. Одна единица техники обойдется японским налогоплательщикам в 11,6 миллиарда иен (около 107 миллионов долларов США - прим. "РГ").

По некоторым расчетам, затонувший в тихоокеанских водах F-35A может находиться на глубине около полутора километров. Специалисты утверждают, что подъем самолета с океанского дна является трудоемкой, но все же выполнимой задачей.

Александр Ленин