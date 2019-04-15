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15.04.2019
Военное обозрение

За применение AMRAAM Индия предлагает США ввести санкции против Пакистана

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В Индии транслируются заявления представителей политической и экспертной среды по поводу итогов всё ещё обсуждаемого воздушного боя, состоявшегося 27 февраля. Напомним, что в ходе того боя ВВС Индии потеряли МиГ-21, заявив, что ракетой Р-73 этого самолёта был сбит F-16 пакистанских ВВС. По заявлениям индийской стороны, F-16 наносил удар по самолётам ВВС Индии с применением ракет AIM-120 AMRAAM.

Источник изображения: topwar.ru

Индия активно муссирует тему применения Пакистаном самолётов F-16 и ракет "воздух-воздух" американского производства, постоянно отмечая, что Пакистану эти вооружения поставлялись исключительно для борьбы с террористами. При этом не совсем понятно, о каких террористах в данной ситуации может идти речь, учитывая класс упомянутых ракет – у каких террористических группировок региона имеется собственная боевая авиация?

На основании соглашений о военно-техническом сотрудничестве, которое ранее подписывали США и Пакистан, в Индии призывают Вашингтон к введению в отношении Исламабада санкций. В качестве причины для возможного санкционного давления на Пакистан называется именно то, что ВВС Пакистана применили американские вооружения (включая боевую авиацию) против самолётов ВВС Индии, что "не предусмотрено соглашением".

Такое заявление можно расценивать ещё и как прощупывание почвы на предмет текста соглашения. Если США санкций не введут, значит, никакого запрета на использование тех же AIM-120 AMRAAM против Индии не было. По крайней мере, так всё преподносят в самой Индии. Если санкции введут, то Индия может продолжить информационные атаки с той целью, чтобы пакистанцы признали потерю F-16. Нужно отметить, что в США несколько недель назад заявили о "ложных заявлениях по поводу потерь Пакистаном истребителя F-16".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-21
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