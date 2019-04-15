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15.04.2019
Известия.ru

В США выпустили духи с ароматом открытого космоса

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Источник изображения: iz.ru

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о выпуске парфюма с "ароматом космоса". Лимитированная серия получила название Vector.

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о выпуске парфюма с "ароматом космоса". Лимитированная серия получила название Vector.

По заверению производителей, духи имеют металлическую основу "с нотками чистоты и стерильности высокотехнологичного оборудования".

Помимо прочего, парфюм получит оттененный "огненный привкус пара, исчезающего в атмосфере". Отмечается, что якобы именно эту комбинацию запахов уловил в космосе астронавт Тони Антонелли.

В публикации подчеркивается, что аромат духов можно почувствовать. Для этого надо представить запах из открытого пакета нового садового грунта, прибавив к нему "аромат весны, ветра и нагретых на солнце листьев".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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