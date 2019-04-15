Первый полет самого большого в мире самолета Stratolaunch

13 апреля 2019 года на аэродроме Mojave Air and Space Port в Мохаве (штат Калифорния) состоялся первый полет самолета-носителя Stratolaunch Model 351 авиационно-космической системы "воздушного старта" Stratolaunch американской компании Stratolaunch Systems Corporation (в составе корпорации Vulcan Aerospace).

Двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351 является самым большим самолетом в истории, имея размах крыла 117 м и длину 73 м. Максимальный взлетный вес самолета составляет 590 тонн, с весом подвесной полезной нагрузки 230 тонн. Таким образом, самолет Stratolaunch Model 351 по размаху крыла превосходит бывший до сих пор самым большим самолетом в мире поднятый в воздух в 1988 году советский Ан-225 "Мрия" (который имеет размах крыла 88,4 м), хотя Ан-225 сохраняет преимущество по длине (84 м) и максимальному взлетному весу (640 тонн).

Самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch Model 351 авиационно-космической системы "воздушного старта" Stratolaunch американской компании Stratolaunch Systems в первом полете. Мохаве (Калифорния), 13.04.2019 (с) Stratolaunch Systems

Первый полет Stratolaunch Model 351 13 апреля продолжался 2,5 часа, при этом была достигнута максимальная скорость 189 узлов (345 км/ч) и высота 17 тысяч футов (5200 м).

Самолет Stratolaunch Model 351 оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056 тягой по 25 тонн, снятыми с двух списанных лайнеров Boeing 747-400. Шасси самолета 28-колесное, вззлетная дистанция с полной нагрузкой должна расчетно составить 3800 м. Максимальная дальность самолета с полной нагрузкой не превысит 3700 км.

Самолет предназначен для использования в качестве носителя для авиационно-космической системы Stratolaunch, создаваемой американской компанией Stratolaunch Systems, основанной cоучредителем Microsot Полом Алленом (скончавшимся в октябре 2018 года) и знаменитым авиаконструктором Бертом Рутаном (который и выступил фактическим главным конструктором самолета) (с 2015 года Stratolaunch Systems является дочерней компанией созданной все тем же Полом Алленом корпорации Vulcan Aerospace). Самолет предназначен для запуска космических ракет-носителей методом "воздушного старта", который будет осуществляться с высоты примерно 10500 м. Ракета-носитель должна подвешиваться под центральной частью крыла между фюзеляжами. В ходе проектирования и постройки в качестве вариантов полезной нагрузки были последовательно сменены ракеты-носители SpaceX Falcon 9 Air и Orbital ATK Pegasus II, и сейчас в качестве таковой рассматривается пока что лишь давно известная легкая ракета-носитель Orbital ATK Pegasus XL, используемая для "воздушных стартов" с "обычных" самолетов в США с 1990 года (стартовая масса 23,2 тонны, масса полезной нагрузки 443 кг), и для которой не было нужды создавать такой гигантский носитель - хотя заявляется возможность несения и запуска с него в одном полете до трех ракет-носителей Pegasus XL. В свете этого перспективы Stratolaunch пока что не вполне определенны.

В сентябре 2017 года Stratolaunch Systems объявила о начале разработки собственного семейства ракет-носителей MLV для запусков со Stratolaunch, однако в январе 2019 года отказалась от дальнейших разработок.

В 2014 года небезызвестная Sierra Nevada Corporation объявила о разработке применительно к использованию со Stratolaunch уменьшенного варианта проекта своего легкого пилотируемого челнока Dream Chaser (до того отвергнутого NASA), который должен был запускаться с использованием неназываемой ракеты-носителя разработки Orbital ATK. Однако сведений о развитии этого проекта в применении к Stratolaunch также нет.

Самолет Stratolaunch Model 351 был разработан и построен по подряду Stratolaunch Systems компанией Scaled Composites, основанной Бертом Рутаном и сейчас принадлежащей корпорации Northrop Grumman. О проекте было объявлено в декабре 2011 года. Постройка самолета осуществлялась в специально построенном для этого в 2012 году в Мохаве на Mojave Air and Space Port гигантском ангаре, где самолет был выкачен 31 мая 2017 года. Программа сейчас идет с отставанием по срокам примерно на три года. В настоящее время дата начала коммерческих космических запусков с самолета неопределенна.

В целом смерть энтузиаста данного проекта Пола Аллена может стать роковой для столь амбициозной программы.

Самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch Model 351 авиационно-космической системы "воздушного старта" Stratolaunch американской компании Stratolaunch Systems в первом полете. Мохаве (Калифорния), 13.04.2019 (с) Stratolaunch Systems

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