Министерство обороны Индонезии заказало первую партию танков Harimau

12 апреля 2019 года министр обороны Индонезии Рямисард Рьякуду подписал в Бандунге крупный пакет контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Индонезии, самым значительным из которых стал заказ индонезийскому государственному судостроительному объединению PT PAL строительства еще трех дизель-электрических подводных лодок совместно с южнокорейской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Еще одним значительным контрактом стал заказ индонезийскому государственному оборонно-промышленному объединению PT Pindad постройки для армии Индонезии первой партии серийных "средних" танков Harimau ("Тигр") турецко-индонезийской разработки.

Один из двух опытных образцов "среднего" танка Harimau ("Тигр") турецко-индонезийской разработки в открытой экспозиции международной выставки вооружений и военной техники Indo Defense 2018. Джакарта, 08.11.2018 (с) bmpd

Стоимость контракта на танки Harimau составила 135 млн долл. Количество заказанных машин официально не раскрывается, но, по заявлению главы оборонного подразделения PT Pindad Виджаянто, составляет 18-20 танков (конечное количество еще должно быть определено в зависимости от стоимости комплектации), и они должны быть поставлены PT Pindad армии Индонезии в течении трех лет.

Напомним, что танк Harimau был совместно разработан в интересах вооруженных сил Иидонезии в соответствии с соглашениями 2014 и 2015 годов турецкой компанией FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие турецкого холдинга Nurol и корпорации BAE Systems) и индонезийским PT Pindad, которое и должно вести его его серийное производство. Танк боевой массой 32-35 тонн (официально вес не раскрывается) ранее был известен под турецким обозначением Kaplan MT (Medium Tank), а в Индонезии сперва обозначался Modern Medium Weight Tank (MMWT).

В 2017 году были изготовлены два прототипа танка - первый в Турции на FNSS (был продемонстрирован на выставке IDEF-2017 в Стамбуле в мае 2017 года как Kaplan MT c макетной башней) и один в Индонезии на PT Pindad (был впервые показан на военном параде 5 октября 2017 года). Также был изготовлен один бронекорпус для испытаний обстрелом и подрывами. Оба прототипа в 2017-2018 годах прошли активную программу испытаний в Индонезии, и в ноябре 2018 года демонстрировались в Джакарте на оборонной выставке Indo Defense 2018, при этом было заявлено о завершении испытаний танка.

Вклад индонезийской стороны в собственно разработку неясен, и, видимо, фактически ограничился только финансовой стороной (ее затраты составили около 30 млн долл). Корпус и ходовая часть танка полностью созданы турецкой FNSS и представляют собой гусеничное шасси нового поколения Kaplan разработки FNSS, близкое к шасси представленной в 2015 году новой БМП FNSS Kaplan 30. Башня же танка - бельгийская стальная двухместная CMI Defence Cockerill 3105 новой серии Cockerill 3000 с оснащенной дульным тормозом 105-мм нарезной пушкой CMI Defence CT-CV 105HP и спаренным 7,62-мм пулеметом. Пушка оснащена автоматом заряжания барабанного типа на 12 выстрелов, еще 30 выстрелов находятся в укладке в корпусе машины. Приводы наведения башни и пушки электрические с цифровым управлением, пушка имеет углы вертикального наведения от -10 до + 42 град. Орудие способно вести огонь стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО.

Оба бронекорпуса с ходовыми частями прототипов были изготовлены в Турции, и индонезийская PT Pindad выполнила только сборку второго прототипа. Башни и орудия прототипов целиком бельгийские, и хотя PT Pindad декларирует локализацию производства корпусов и башен для серийных машин, в этом остаются сомнения, особенно относительно башен. По соглашению 2014 года с CMI Defence объединение PT Pindad организует лицензионное производства башени серии Cockerill 3000 в вариантах CSE 90LP с 90-мм пушкой (для оснащения бронированных машин Badak с колесной формулой 6х6) и CMI-3105HP со 105-мм пушкой (для оснащения танка Harmau и бронированных машин Pandur II с колесной формулой 8х8), но, по известным данным, пока что на всех демонстрировавшихся образцах этой техники стоят башни, импортированные из Бельгии. Таким образом, танк пока что представляет собой по сути "конструктор", лишь собираемый в Индонезии.

Танк имеет классическую компоновку и экипаж три человека. Ходовая часть с шестью обрезиненными катками на борт и задним ведущим колесом, подвеска торсионная. Корпус выполнен сварным из стальной брони, длина корпуса 7 м, ширина 3,2 м и высота 2,7 м. Декларируется, что машина способна преодолевать брод глубиной 1,2 м, ров шириной 2 м и стенку высотой 0,9 м.

Стандартно бронирование корпуса и башни танка Harmau, как заявляется, обеспечивает круговую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 4 (защита от бронебойной пули 14,5 мм с 200 м), но может быть усилена навеской дополнительных модулей до уровня STANAG 4569 Level 5 (защита от 25-мм бронебойного снаряда с 500 м, лобовой части от 30-мм снаряда). Танк имеет усиленную противоминную защиту, включая V-образное днище, заявлены уровень STANAG 4569 Level 3b и Level 4а и выживание экипажа в случае подрыва 10-кг заряда ТНТ под днищем или гусеницей.

Система управления огнем танка Harimau цифровая дублированная, со стабилизированными круглосуточными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером) у командира и наводчика, наводчик имеет панорамный прицел. Танк оснащен информационно-управляющей системой, навигационной системой, системой кругового обзора при помощи видеокамер, датчиками лазерного облучения и дымовым гранатометами. Имеется мощная система кондиционирования, система защиты от ОМП, автоматизированная противопожарная система.

На прототипах танка были установлены дизельный двигатель Caterpillar C13 мощностью 711 л.с. с автоматической трансмиссией Allison/Caterpillar X300. Заявлена максимальная скорость по шоссе 76 км/ч и запас хода до 450 км. Также танк оснащен вспомогательной дизельной силовой установкой.Вооруженные силы Индонезии планируют приобрести на первом этапе 44 танка Harimau. с закупкой суммарно в первую очередь 100 единиц. и теперь выдали контракт на танки установочной серии. Общие планы закупок танка в Индонезии простираются до 400 единиц.

Также 12 апреля 2019 года министерство обороны Индонезии выдало PT Pindad контракт стоимостью 80 млн долл на производство первых 22 серийных бронетранспортеров Pandur II с колесной формулой 8х8, получивших индонезийское обозначение Cobra. Машины должны быть также поставлены армии Индонезии в течении также трех лет и, как сообщается, будут оснащены израильским дистанционно управляемым необитаемым боевым модулем Elbit Systems UТ30MК II, которые, видисмо, будет поставлять компания Ares (бразильское отделение Elbit Systems) с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44 и спаренным 7,62-мм пулеметом.

Четыре машины Pandur II были получены PT Pindad в 2017 году от чехословацкой компании Excalibur Army, входящей в состав Excalibur Group (которая теперь именуется Czechoslovak Group - GSG), которая в 2015 году приобрела у американской корпорации General Dynamics права на семейство бронированных машин Pandur II. Изначально семейство Pandur II в вариантах с колесной формулой 6х6 и 8х8 было разработано австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeu, ныне входящей в состав европейского подразделения корпорации General Dynamics как General Dynamics European Land Systems - Steyr (GDELS-Steyr), и являлось дальнейшим развитием ранее производившегося Steyr-Daimler-Puch весьма популярного колесного БТР Pandur (6x6). Машины семейства Pandur II в 2005-2006 годах были заказаны в качестве БТР нового поколения вооруженными силами Португалии и Чехии, однако реализация обеих контрактов проходила со значительными трудностями и задержками и сопровождалась значительными техническими рекламациями со стороны армий обеих стран, и в итоге в обоих случаях закупки были сокращены и контракты выполнены не полностью и частично аннулированы. В 2015 году General Dynamics фактически свернула маркетинг Pandur II и продала полные права на эту машину чешской компании Excalibur Army, которая организовала сборку машин Pandur II на специально созданном предприятии контролируемой CSG компании Tatra Defence Vehicle в Копрживнице. Фактически, как можно судить, машины для сборки в Чехии получаются в виде комплектов с предприятия Steyr-Daimler-Puch в Вене, и лишь дорабатываются в Копрживнице.

PT Pindad в партнерстве с Czechoslovak Group продвигает Pandur II (8х8) индонезийской армии в нескольких вариантах. В 2017 году PT Pindad получила из Чехии четыре экземпляра Pandur II, оснастив их затем вооружением - две машины Pandur II были оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями Ares REMAX (Elbit Systems) с 12,7-мм пулеметами, одна машина оснащена необитаемым боевым модулем Elbit Systems/Ares UТ30MК II с 30-мм пушкой Bushmaster Mk 44 (эта машина демонстрировалась в ноябре 2018 года на выставке Indo Defense 2018) и одна неплавающая машина была оснащена бельгийской башней CMI Defence CMI-3105HP (Cockerill серии 3000) со 105-мм пушкой (аналогичная башня установлена на танке Harimau). Видимо, бразильский филиал в качестве посредника Elbit Systems понадобился индонезийской стороне чтобы избежать щекотливых вопросов относительно прямого сотрудничества "мусульманской" страны с израильтянами.

Ранее PT Pindad заявляла, что индонезийская армия планирует всего приобрести 250 единиц Pandur II (Cobra).

Представленная в экспозиции выставки Indo Defense 2018 индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad (Рersero) в партнерстве с чешской Czechoslovak Group (GSG) бронированная машина (бронетранспортер) Pandur II с колесной формулой 8х8, оснащенная израильским дистанционно управляемым необитаемым боевым модулем Ares/Elbit Systems UТ30MК II с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44 и спаренным 7,62-мм пулеметом. Джакарта, 08.11.2018 (с) bmpd