Израиль отправит на Луну новый космический аппарат

Израильская компания SpaceIL отправит на Луну новую космическую станцию "Берешит-2" после аварии при прилунении первого аппарата "Берешит". Об этом в субботу, 13 апреля, рассказал глава компании Моррис Кан.

"Мы начали это, и мы это закончим. Мы поставим наш флаг на Луну", — сказал Кан. По его словам, работа над проектом начинается уже 14 апреля, сообщает The Times of Israel.

11 апреля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал посадить на Луну новый космический аппарат через 2–3 года.

"Берешит" потерпел аварию при посадке на Луну 11 апреля. Аппарат был запущен 21 февраля с военного космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. В его задачи входило в том числе преодолеть около 500 м лунной поверхности, замерить магнитное поле, а также отправить на Землю снимок с изображением спутника.