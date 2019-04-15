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15.04.2019
Известия.ru

Военный обозреватель прокомментировал запуск самого большого самолета

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал запуск самого большого самолета в мире компании Stratolaunch Systems, который поднялся в воздух с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.

По его словам, подобный проект для запуска ракет был еще в СССР, однако после развала Союза его отложили из-за отсутствия денег. Кроме того, Литовкин отметил, что в проекте много сложностей, поэтому необходимо посмотреть, что получилось у американской компании, сообщает РЕН ТВ.


13 апреля компания Stratolaunch Systems опубликовала видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании.

Размах крыла Stratolaunch составляет 117,3 м, что является абсолютным рекордом в самолетостроении. Масса воздушного судна составляет 226,8 т, максимальная взлетная масса — 589,7 т.

В январе самолет совершил тестовый проезд по взлетно-посадочной полосе и достиг скорости отрыва шасси от земли.

Stratolaunch Systems была основана в 2011 году соучредителем корпорации Microsoft Полом Алленом. Изначально предполагалось, что разработкой отсоединяемого разгонного модуля займется компания SpaceX Илона Маска. Однако в 2012 году фирмы прекратили сотрудничество.

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Страны
Россия
США
Продукция
Stratolaunch
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
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