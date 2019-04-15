Турки примеряются к Су-57

Похоже, что Анкара готова заменить F-35 российским истребителем пятого поколения

Скорее всего, американцы намерены выполнить свои угрозы относительно отказа от поставок Турции американского многоцелевого истребителя F-35, сотню которых Анкара намеривалась закупить для вооружения своих ВВС.

Напомним, что Вашингтон использует договор на поставку этих самолетов, в финансировании создания которых турецкая сторона принимала участие, как инструмент шантажа, чтобы добиться от Анкары отказа от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф". В том числе мотивируя это тем, что не может передать свои новейшие самолеты стране, имеющей тесное военно-техническое сотрудничество с Россией, поскольку велик риск, что Москва получит доступ к секретным разработкам, использованным в F-35.

То есть, несмотря на высокие репутационные, а возможно и финансовые издержки (турецкое руководство постарается взыскать с США неустойку за неисполнение контракта), американцы, скорее всего, все же свернут контракт с Турцией. Хотя первые два F-35 формально уже переданы Турции (ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи), они должны остаться в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

И в Турции, в принципе, уже готовы к такому шагу Вашингтона. Так, РИА Новости приводит мнение турецкого военного аналитика Ресула Сердара Аташа, указавшего, что его страна не подчинится незаконным требованиям американского руководства и не откажется от С-400. "Конечно, отказ США поставит Турцию в сложное положение. F-35 – продвинутые истребители, а имеющиеся у нее сейчас F-16 постепенно теряют свою способность отвечать современным требованиям – именно это и стало причиной запроса Турции на покупку F-35. Но думаю, что Турция будет рассматривать другие варианты и сможет найти альтернативу этим самолетам, если они не будут поставлены", - сказал Аташ.

И, судя по всему, такие варианты уже рассмотрены. Так, турецкое агентство Anadolu, принадлежащее государству, разместило материал, в котором проводится сравнение F-35 с российским истребителем пятого поколения Су-57. И согласно представленным в публикации данным, российский самолет по ряду параметром превосходит "американца".

Так, Anadolu указывает, что по имеющимся данным максимальная скорость у российского самолета выше (2600 км/ч против 1931 км/ч), продолжительность полета Су-57 составляет 5,8 часа против 2,36 часа у F-35. Максимальная взлетная масса Су-57 составляет 35 480 кг, а боевая нагрузка 10 тонн, в то время как у F-35 – 31 751 кг и 8160 кг, соответственно. Указано, что оба самолета названы невидимыми для радаров. Кроме того, отмечена способность Су-57 совершать взлет и посадку на коротких дистанциях, бесфорсажный полет на сверхзвуке и сверхманевренность. Очевидными преимуществами F-35 указаны – способность самолета проводить координацию с другими самолетами в зоне противника, а также вертикальный взлет и посадка (для модели F-35B). Как мы видим, по совокупности характеристик, представленных изданием, Су-57 оказывается впереди американского конкурента.

Если учесть заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что в случае отказа США поставлять F-35 Анкаре будет рассматриваться в качестве альтернативы и Су-57, то данная публикация на правительственном ресурсе выглядит как подготовка общественного мнения страны к выбору российского самолета.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",