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15.04.2019
Известия.ru

Southwest Airlines проверила 12 двигателей самолетов Boeing 737 MAX

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ringo Chiu

Американская компания Southwest Airlines провела рекомендованную инспекцию 12 двигателей, которые были установлены на самолетах серии Boeing 737 MAX. Об этом сообщила официальный представитель перевозчика Бренди Кинг.

По ее словам, все результаты проверки были отправлены производителю двигателей — компании CFM. При этом она не уточнила, признаны ли они безопасными или нет, отмечает телеканал CNN.

26 марта самолет Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел в городе Орландо (штат Флорида) из-за проблем с двигателем.

После авиакатастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, в том числе США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

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