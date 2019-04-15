SpaceIL направит на Луну новый аппарат после аварии "Берешит"

При этом компания не намерена полагаться на государственную поддержку

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апреля. /ТАСС/. Израильская компания SpaceIL построит и запустит на Луну автоматическую станцию "Берешит-2" после крушения 11 апреля при прилунении своего космического аппарата "Берешит". Об этом сообщил в субботу глава компании Моррис Кан.

"У меня было время подумать в выходной день о том, что случилось. И, учитывая всю поддержку, которую я получаю, поддержку от людей со всего мира, я объявляю сегодня о начале нового проекта: "Берешит-2". Мы начали дело, которое будет завершено", - сказал он в интервью 12-му каналу израильского телевидения.

"Мы не будем полагаться на государственную поддержку", - добавил Кан, отметив что команда инженеров SpaceIL соберется уже 14 апреля для начала планирования проекта.

Частный израильский космический аппарат "Берешит" разбился вечером 11 апреля при прилунении. Посадка длилась 21 минуту, аппарат начал торможение, после чего с ним была потеряна связь, а в нескольких километрах от поверхности Луны вышел из строя основной двигатель. В случае его успешного прилунения Израиль мог стать четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли в рабочем состоянии.

Постройка частного израильского аппарата "Берешит" массой 585 кг началась в рамках конкурса Google Lunar X Prize восемь лет назад. В марте 2018 года от проекта отказались, однако SpaceIL продолжила работу над лунным аппаратом, затратив на миссию порядка $100 млн.

21 февраля американская компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. 5 апреля "Берешит" перешел на лунную орбиту, а Израиль стал седьмой страной, достигшей естественного спутника Земли.