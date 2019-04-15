Мечта об авианосцах: что НАТО может дать Украине

Будет ли НАТО строить военно-морскую базу на Украине

НАТО рассматривает возможности усиления оборонных возможностей в районе Черного моря. В альянсе анализируют, что еще можно сделать в этом регионе. Из потенциальных "кандидатов" на расширение сотрудничества с военным блоком, в первую очередь, рассматриваются Украина и Грузия. Насколько реальными будут выглядеть эти усилия, разбиралась "Газета.Ru".

В числе мер, предпринятых Североатлантическим альянсом в обозримом будущем по расширению военно-морской поддержки Грузии и Украины, в первую очередь, называется усиление боевого состава кораблей НАТО, находящихся в акватории Черного моря на постоянной основе. Однако вслед за этим автоматически возникают вопросы по базированию объединенных ВМС НАТО в этом регионе. Иными словами, где будут якорные стоянки кораблей военного блока, куда они будут заходить для пополнения запасов материальных средств, где будет осуществляться отдых экипажей и их возможная смена.

"Географически, из того, что имеет Украина на сегодняшний момент времени, в этих целях можно использовать порт Одессы. Однако в первую очередь - это все-таки торговый порт",

- рассказал "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота России адмирал Виктор Кравченко.

По словам собеседника издания, в настоящее время у ВМС Украины в Одессе находится незначительное количество кораблей и катеров. Из них самый большой - фрегат F130 "Гетман Сагайдачный" водоизмещением 3560 т. Корабль в советские времена строился по модифицированному проекту 1135 без ударного ракетного комплекса "Раструб-Б" и предназначался для пограничной охраны.

На Одессу, считает адмирал Кравченко, в настоящее время могут базироваться корабли водоизмещением не больше эсминца, водоизмещением 4,5-5 тыс. т. Но учитывая, что Одеса - торговый порт, размещение там боевых кораблей будет снижать возможности как собственно торгового порта, так и создавать значительные трудности для полноценной боевой деятельности военно-морских сил.

Таким образом, оперативная емкость Одессы - три-четыре корабля небольшого водоизмещения, подводит итог адмирал.

Что касается второго возможного места базирования кораблей ВМСУ и ОВМС НАТО, а в этом качестве можно использовать украинский порт Ильичевск, то там еще меньше возможностей для полноценного базирования сил флота, констатирует адмирал Кравченко. И переоборудование Ильичевска в полноценную военно-морскую базу потребует очень большого вложения финансовых и материальных ресурсов. К тому же, в этом порту практически полностью отсутствует необходимая для базирования флота береговая инфраструктура - возможности по подаче электричества, воды и иных материальных ресурсов.

Других мест, пригодных для базирования сил флота, кроме Одессы и Ильичевска, на Украине в настоящее время просто нет, считает экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ. Все остальные возможные пункты потребуют строительства ВМБ практически с нуля, и в данном случае речь пойдет о просто несоразмерных с современным военным бюджетом Украины тратах. Все-таки военно-морская база, напоминает Кравченко, это причалы, доки, топливохранилища, арсеналы, корабли и катера охраны водного района, административный и жилой фонд.

Кроме того, надо создавать укрепленный периметр, привлекать для охраны ВМБ личный состав морской пехоты с тяжелым вооружением и бронетехникой. Все это создается в течение долгих лет, а затем наращивается в течение столетий, и это без всякого преувеличения, отмечает российский адмирал.

Что касается гипотетического размещения военно-морских баз НАТО на территории Украины, то тут надо учитывать и еще одно обстоятельство правового порядка, напоминает адмирал Кравченко.

В настоящее время конституцией этой страны, в частности, статьей 17, на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз. Однако есть все основания полагать, что в отношении НАТО эта статья может быть в самом ближайшем времени пересмотрена.

"Я не верю в реализуемость планов возможного базирования американского флота в черноморских портах Украины. Это чрезвычайно затратное занятие. А в современном мире научились считать деньги не только мы, но и наши военно-политические партнеры. То же самое касается и масштабного изменения графика заходов кораблей НАТО в акваторию Черного моря", - пояснил "Газете.Ru" экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России, председатель Экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

Что касается возможного обострения военно-политической ситуации в регионе в целом, то собеседник издания полагает, что "сегодня НАТО вряд ли способна физически, а, главное, не обладает необходимой решительностью для организации мало-мальски значимой военной провокации против России как в районе Керченского пролива, так и в Черном море в целом".

Генерал Бурутин считает, что

в настоящее время внутри самой НАТО трудно добиться согласия союзных стран на такую провокацию, и в первую очередь, со стороны Турции, обладающей особыми правами в Черноморском бассейне.

Кроме того, отмечает военачальник, в этом случае чрезвычайно велик риск для безопасности участников возможной провокации, так как Россия уже и словом, и делом доказала свою абсолютную решимость обеспечить национальные интересы в Черноморском регионе, и имеет для этого все необходимые силы и средства.

"Я не верю в безрассудство руководства Североатлантического альянса", - заключает генерал Бурутин.

Однако, по его мнению, если и ждать провокации, то только от различных специальных сил Украины, которые будут пытаться любым способом втянуть в конфликт кого угодно, в том числе и НАТО.

По словам генерала, возможны провокации как по отношению к России, так и по отношению к государствам-участникам НАТО. Поэтому сегодня никто, считает военачальник, кроме украинских политиков и некоторых военных ВСУ, не заинтересован в расширении степени конфликта до уровня появления человеческих жертв.

Что же касается намеков на потенциальные угрозы судоходству в этом районе, от которых якобы должна пострадать экономика России, то эта попытка шантажа Москвы во многом похожа на экономические санкции - шума много, а конечный эффект сравнительно небольшой.

К тому же, по мнению генерала Бурутина, от подобных действий США и их ближайших союзников по объективным причинам в Черноморском регионе пострадают экономики и других стран бассейна, в том числе государств НАТО - Болгарии, Румынии, Турции.

Наконец, в возрастании военной активности НАТО на Черном море, как бы ни парадоксальным на первый взгляд это выглядело, для России есть и очевидная польза, считает Александр Бурутин. С учетом последних действий альянса в регионе военно-политическое руководство России предпринимает все возможные меры для повышения боевой готовности и боеспособности как собственно ВМФ, так и соединений других видов и родов войск Вооруженных сил.

Помимо этого, армии и флоту предоставляется возможность слежения за натовскими кораблями, тестирования имеющихся технических средств разведки. А российский Генштаб прорабатывает с десяток вариантов наших возможных ответных действий против ОВМС НАТО не только в Черном море, но и в Балтийском, да и других прибрежных к России морях.

Михаил Ходаренок