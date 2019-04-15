Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации

Ночью военные самолеты израильских ВВС нанесли авиаудар по району Масиаф в провинции Хомс.

По данным сирийского государственного агентства "SANA" ракеты были выпущены с ливанского воздушного пространства.

Важно отметить, отмечает портал Free News, что согласно спутниковым снимкам, опубликованным израильской ISI, переданные Россией сирийской армии зенитно-ракетные комплексы С-300 находились недалеко от этого района, но не смогли отразить атаку.