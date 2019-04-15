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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ночью военные самолеты израильских ВВС нанесли авиаудар по району Масиаф в провинции Хомс.

По данным сирийского государственного агентства "SANA" ракеты были выпущены с ливанского воздушного пространства.

Важно отметить, отмечает портал Free News, что согласно спутниковым снимкам, опубликованным израильской ISI, переданные Россией сирийской армии зенитно-ракетные комплексы С-300 находились недалеко от этого района, но не смогли отразить атаку.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
С-300
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1 комментарий
№1
15.04.2019 10:16
Экипажи для С-300 ещё в процессе обучения. Да и на снимках нечто смутное, что классифицировать затруднительно
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