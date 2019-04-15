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15.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

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Источник изображения: twitter.com/SpacecoastPix

Самый большой в мире двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351, размах крыльев которого длиннее футбольного поля, впервые поднялся в воздух и пролетел над пустыней Мохаве на юго-западе Соединенных Штатов.

Фотографии и видео первого полета опубликованы в Facebook.


 

 




















Впервые Stratolaunch был представлен в декабре 2011 года. Это самый большой самолет в мире, который должен использоваться как база "воздушных запусков" для многоразовых ракет. Размах крыльев самолета составляет 117 метров (длина футбольного поля – 105 метров), у него два фюзеляжа и шесть двигателей от Boeing 747. Самолет находится в специально построенном ангаре в пустыне Мохаве.

На испытаниях в феврале прошлого года самолет разогнался на взлетно-посадочной полосе до скорости в 74 км/ч.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Boeing 747
Stratolaunch
Компании
Boeing
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