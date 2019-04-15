Российская армия способна "пробить" натовский "Морской щит"

На Черном море российские военные развернули масштабные учения на фоне проводимых НАТО мероприятий "Морской щит-2019". Плановая подготовка личного состава авиации и флота Юго-восточного округа предназначена для обработки учебно-боевых задач в реальной обстановке. Российские маневры не остались незамеченными по ту сторону океана. Особые опасения американцев вызвали новейшие образцы вооружения и техники.

Пятичасовой перелет над черноморской акваторией совершили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Боевые экипажи перелетели на оперативный аэродром в Краснодарском крае и после дозаправки вылетели на дежурство, чтобы обеспечить наращивание радиолокационного поля. За время, проведенное в полете, самолеты осуществили несколько десятков наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 по сверхзвуковым и стратосферным целям.

Также на днях российское Министерство обороны отчиталось о поступлениях военной техники, строительстве и ремонте объектов инфраструктуры в первом квартале 2019 года. Всего на вооружение нашей армии поступили береговой ракетный комплекс "Бастион", 48 тактических крылатых ракет "Калибр", 13 самолетов, 31 вертолет (Ми-28, Ми-35 и Ми-8), 540 автомашин ("Тигр", "Урал" и "КамАЗ").

В ходе Единого дня приемки военной техники министр Сергей Шойгу заслушал доклады и рассказал об общей ситуации с оснащением армии современными комплектами вооружений. По его словам, модернизация идет в плановом режиме, без сбоев и с опережающими темпами ввода техники. Новейшие экземпляры вооружений будут представлены всем желающим в ходе традиционного форума "Армия-2019".

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Завершаются государственные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь-ПВО". В конце марта проведены успешные пуски и отправлен в производство первый серийный комплект. Также на конечной стадии разработка ЗРК нового поколения С-500 "Прометей". Эта система рассчитана на поражение атакующими баллистическими ракетами и боевыми блоками межконтинентальных ракет. Ракетный комплекс способен поразить аэродинамические цели в радиусе 600 км.

Успешными оказались испытания и новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ". Комплекс характеризуется высокой эффективностью по сверхмалым целям благодаря обновленной зенитной ракете с увеличенной дальностью поражения.

Находится на финальном этапе испытаний еще одна серьезная угроза спокойствию сил НАТО - межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета "Сармат". В основу стратегического комплекса нового поколения шахтного базирования заложена тяжелая многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Она способна доставлять боеголовки по траектории, значительно затрудняющей их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Российская армия только в нынешнем году получила широкий перечень различной техники, средств связи, новейшего вооружения и боеприпасов. В планах на ближайшие годы – привести в порядок и улучшить инфраструктуру, в том числе в местах базирования армии в Крыму и Арктической зоне. Стало быть, есть возможности "пробить" натовский "Морской щит", из-за которого выглядывают откровенно наступательные вооружения.