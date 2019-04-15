Хакеры отвечают на арест Ассанжа атаками на академию ФБР

Хакеры решили дать своеобразный ответ американским и британским спецслужбам, без вмешательства которых не обошлось задержание в лондонском посольстве в Эквадоре Джулиана Ассанжа. Из-за действия хакеров, решивших отомстить за арест основателя сайта WikiLeaks, данные о многочисленных агентах ФБР оказались в режиме общего доступа.

Источник изображения: topwar.ru

По последним данным, была осуществлена атака и взлом не менее трёх сайтов, имевших связь с академией ФБР в штате Вирджиния. В опубликованных списках – тысячи агентов Федерального бюро расследований США (их адреса, номера телефонов, данные электронной почты, должности, круг выполненных заданий).

Взлом сайтов, как сообщает представители хакерской группы, был осуществлён с использованием уязвимостей в компьютерной сети Ассоциации национальной академии ФБР. Так, утверждается, что в сети использовались плагины прошлых версий, которые и позволили проникнуть в сеть.

При этом атака на академию ФБР не стала единственной. Хакерской атаке, которая обозначена, как реакция на арест Ассанжа в Лондоне, подверглись тысячи компьютеров и сайтов, принадлежащих целому ряду государственных структур США.

На этом фоне британские парламентарии выступили с предложением по экстрадиции Ассанжа в Швецию. При этом Швеция может передать основателя сайта ВикиЛикс сотрудникам американских спецслужб, которые давно за этим человеком охотятся.