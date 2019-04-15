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15.04.2019
РИА Новости

США не смогут втянуть Россию в новую гонку вооружений, заявил Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 13 апр - РИА Новости. В Вашингтоне возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений, но Россию в нее втянуть не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если оценивать действия Вашингтона в этой сфере, то, по сути, можно прийти к выводу, что возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений. Президент (России Владимир) Путин неоднократно на подобные процессы реагировал, и хочу еще раз подчеркнуть: втянуть в это затратное упражнение Россию не получится", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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