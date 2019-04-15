Лавров указал на победу сторонников гонки вооружений в США

Сторонники новой гонки вооружений возобладали в США. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) в субботу, 13 апреля.

"Вашингтоне взяли курс на демонтаж договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Вслед за развалом Договора по противоракетной обороне сейчас на очереди договор о ракетах средней и меньшей дальности. После этого нельзя исключать того, что возникнут проблемы относительно продления срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях", — цитирует министра "РИА Новости".

Он подчеркнул, что действия Вашингтона будут иметь пагубные последствия.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.