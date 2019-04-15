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15.04.2019
WarSpot

Японские призраки

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После 50 лет эксплуатации Страна восходящего начала прощание со своими "Фантомами", которое выходит красивым и печальным

На фоне потери первого японского F-35 затерялся прекрасный ролик с японскими "Фантомами", которые окончательно предполагается отправить на покой в следующем 2020 году. До недавнего времени модифицированные F-4EJ оставались на вооружении 301-й и 302-й истребительных эскадрилий, а 501-я разведывательная пока летает на RF-4EJ. Теперь же 302-я пересаживается на F-35, и именно ее разукрашенные машины в ролике выписывают последние вензеля в японском небе. Ролик с "белохвостыми орлами" снят в конце марта, а 9 апреля "Лайтнинг" именно этой эскадрильи пропал с экранов радаров.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
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