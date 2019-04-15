Военный конфликт в Ливии не может быть решен военным путем - премьер Италии

Возможен гуманитарный кризис и новая волна мигрантов

Рим. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что военный конфликт в Ливии не имеет военного решения.

"Конфликт не может быть решен военным путем", - сказал Дж.Конте в субботу в интервью итальянской газете "Фатто куотидиано".

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже обеспокоена (кризисом в Ливии - ИФ) и разделяет нашу позицию (об отсутствии военного решения конфликта - ИФ)", - отметил он.

При этом глава правительства Италии выступил за активное сотрудничество стран ЕС для выработки общей позиции по ливийскому вопросу.

"Мы будем сотрудничать в рамках ЕС, чтобы придерживаться общей политической линии по этому вопросу", - сказал Дж.Конте.

Итальянский премьер также напомнил, что ливийское правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем - единственное правительство, признанное международным сообществом.

Однако, отметил Дж.Конте, решение конфликта в Ливии невозможно без диалога со всеми сторонами.

"Так, (командующий Ливийской национальной армией, ЛНА - ИФ) Халифа Хафтар всегда играл важную роль, особенно в Киренаике (на востоке Ливии - ИФ). Мы разговариваем со всеми сторонами конфликта на основе всеобъемлющего подхода, и его целью является уважение интересов и благополучие ливийского народа", - сказал Дж.Конте.

Кроме того, премьер-министр Италии предупредил о вероятной новой волне миграционного кризиса из-за напряженной обстановки в Ливии, а также о риске гуманитарного кризиса.

"Есть серьезный риск того, что разовьется гуманитарный кризис, который негативно скажется на населении Ливии, и так испытавшем восемь лет нестабильности", - сказал Дж.Конте.

Дж.Конте подчеркнул, что в настоящий момент все дипломатические представители Италии выполняют свою работу в Ливии и стремятся содействовать стабильности в стране.

"Но мы готовы в любой момент вмешаться, чтобы обеспечить безопасность (итальянских дипломатов в Ливии - ИФ)", - заявил итальянский премьер.

4 апреля командующий ЛНА Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.