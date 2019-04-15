The National Interest оценил шансы Китая в войне с США

Издание The National Interest оценило шансы Китая на победу в случае возникновения военного противостояния с США во время третьей мировой войны. Посвященная этому статья появилась на сайте издания 11 апреля.

Авторы отмечают, что в настоящий момент Китай активно занимается выпуском высокотехнологичного оружия, например, ракет-носителей, авианосцев, сверхтихих атомных и дизельных подводных лодок и др.

В то же время ставится вопрос, насколько эффективно китайские власти смогут управлять и контролировать свои вооруженные силы в условиях войны: "Пекин, безусловно, разрабатывает вооружения мирового класса, но смогут ли его солдаты грамотно управлять этим оборудованием? Насколько хорошо они обучены? У вас могут быть лучшие военные в мире, но если вы не знаете, как их использовать... ну вы поняли".

Помимо этого ставится под сомнение эффективность армии Китая во время одновременного наступления нескольких видов ВС, например, военно-воздушных сил, военно-морских, космических, сухопутных и кибервойск, поскольку подобные операции требуют высочайшего уровня скоординированности и согласованности.

Также в статье обращается внимание на то, что Китай чаще всего выступает в роли догоняющей стороны в сфере военных разработок. По мнению The National Interest, самостоятельные и независимые разработки вооружения станут основной целью ВС Китая в ближайшие 10-20 лет.

В марте авторы издания смоделировали начало войны между Россией и США в Европе, а также опубликовали рекомендации военных аналитиков по способам противодействия и нейтрализации Москвы.