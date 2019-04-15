США: истребитель Су-57 РФ может стать ядерным бомбардировщиком

Американские военные опасаются, что новый российский многофункциональный истребитель Су-57 сможет выполнять функции ядерного бомбардировщика.

Об этом сообщает avia.pro со ссылкой на обзор ядерной стратегии "Nuclear Posture Review", подготовленный Министерством обороны США.

В документе, в частности, говорится о том, что в перспективе истребитель Су-57 способен получить возможности для использования ядерного вооружения в качестве бомбардировщика. Также сообщается, что Россия модернизирует запасы 2000 нестратегических ядерных боеприпасов, в том числе используемых на кораблях, самолетах и в сухопутных войсках.

Американские эксперты считают, что российские истребители пятого поколения могут быть также модернизированы для оснащения ядерным вооружением. В результате они будут наносить эффективные удары.

Руслан Мельников