Войти
15.04.2019
Российская газета

США: истребитель Су-57 РФ может стать ядерным бомбардировщиком

404
0
0
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Американские военные опасаются, что новый российский многофункциональный истребитель Су-57 сможет выполнять функции ядерного бомбардировщика.


Об этом сообщает avia.pro со ссылкой на обзор ядерной стратегии "Nuclear Posture Review", подготовленный Министерством обороны США.

В документе, в частности, говорится о том, что в перспективе истребитель Су-57 способен получить возможности для использования ядерного вооружения в качестве бомбардировщика. Также сообщается, что Россия модернизирует запасы 2000 нестратегических ядерных боеприпасов, в том числе используемых на кораблях, самолетах и в сухопутных войсках.

Американские эксперты считают, что российские истребители пятого поколения могут быть также модернизированы для оснащения ядерным вооружением. В результате они будут наносить эффективные удары.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
09.01.2019
Aydinlik Gazetesi (Турция): в 2018 году мир говорил о российских вооружениях
28.03.2017
Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
20.06.2016
Какой была бы война между Россией и НАТО?
17.08.2015
Авиационные комплексы авиации
30.07.2014
Перспективы морской авиации РФ
22.08.2012
Приоритет – самолетам ВТА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета