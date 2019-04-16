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16.04.2019
РИА Новости

Лавров не исключил проблем с продлением СНВ-3 после развала ДРСМД

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

После развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нельзя исключать проблем с вопросом продления срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Вашингтоне взяли курс на демонтаж договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Вслед за развалом Договора по противоракетной обороне сейчас на очереди договор о ракетах средней и меньшей дальности. После этого нельзя исключать того, что возникнут проблемы относительно продления срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По его словам, всё это будет иметь пагубные последствия не только для тех областей международной жизни, которые этими договорами регулировались, но и для остающихся механизмов в сфере ядерного разоружения и нераспространения, имея в виду договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и договор о нераспространении ядерного оружия.

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Россия
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Персоны
Лавров Сергей
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РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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