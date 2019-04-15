Россия построит анаэробную подводную лодку за счет Индии

В 2019 году в России все же начнется опытно-конструкторская работа по созданию анаэробной установки для перспективных неатомных подводных лодок. Деньги на нее должны дать индусы.

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10 апреля президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что в 2019 году стартуют работы по разработке в воздухонезависимой энергетической установки для неатомных субмарин.

В начале марта издание FlotProm сообщало, что работы по созданию анаэробной установки приостановлены из-за недостатка финансирования. Теперь деньги нашлись.

Но не в российском бюджете.

В первую очередь стоит понять, почему для российского подводного флота эта тема важна, но не приоритетна.

ВНЭУ сейчас является одним из основных трендов для перспективных неатомных субмарин. И это главный момент, потому что для России атомный флот находится в абсолютном приоритете. Именно он является главным морским элементом сдерживания для США и стран НАТО. Если в свое время Соединенные Штаты сделали акцент на авианосцах, то Советский Союз, понимая, что финансово стране будет очень сложно тягаться с американцами и их союзниками, упор сделал на этом элементе ядерной триады.

Дизель-электрические лодки тоже остались в составе ВМС, однако место им было уготовано преимущественно на задворках. Их автономность была в разы ниже, чем у атомных субмарин, также они были намного более шумны. Однако появление первых лодок с анаэробными установками изменило ситуацию и отношение к неатомным лодкам.

Субмарины с ВНЭУ фактически бесшумны. Их принцип прост: лодку ведут вперед электрические моторы, питающиеся от батарей, перезарядка которых может производится от дизельных генераторов как на поверхности, так и на глубине. И если предыдущие поколение неатомных лодок было гораздо более шумным, чем атомные субмарины, то с появлением воздухонезависимых энергетических установок ситуация поменялась на диаметрально противоположную.

Вторым недостатком дизель-электрических субмарин было то, что время их нахождения под водой было значительно ниже, чем у атомных подводных лодок в среднем порядка 20 дней против 60-90. Однако новое поколение подводных кораблей с ВНЭУ способно оставаться под водой не менее 45 суток: такой срок заявляется, к примеру, для проекта "Лада".

Всего видов таких установок несколько, и разные страны и компании останавливают свой выбор каждая на своем. Швеция, к примеру, сосредоточилась на двигателе Стирлинга. Основа двигателей немецких лодок проектов 212 и 214 - электрохимический генератор и интерметаллидное хранение водорода. Париж выбрал паротурбинные установки замкнутого цикла. Наша страна сосредоточилась на установках с электрохимическими генераторами (батареями).

Топливом для двигателей станет водород высокой степени очистки, который будет получаться прямо на борту субмарины путем преобразования дизельного топлива в водородосодержащий газ, который будет подаваться в топливные элементы, вырабатывающие электричество.

Разработкой последних занимается Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии. Электричество вырабатывается за счет химической реакции кислорода и водорода. Мощность БТЭ-50К-Э - 50 киловатт, но сейчас в разработке находится более мощный электрохимический генератор – он сможет вырабатывать сотню. Всего же мощность установок перспективных неатомных подлодок составит 250-450 киловатт.

Также на стадии разработки находится конвертор углеводородного топлива.

Проблема в том, что в подобных подводных кораблях Российская Федерация хоть и заинтересована, но в гораздо меньшей степени чем в атомных подлодках. Ряд российских предприятий (например, "Малахит", ведущий работы по газотурбинным двигателям, работающим по замкнутому циклу, с 2010 года) занимались ВНЭУ в инициативном порядке.

Решение пришло со стороны Индии. Нью-Дели потребовалась новая дизель-электрическая лодка, и Россия ее предложила в феврале 2019 года. ДЭПЛ "Амур-1650" является экспортной версией проекта "Лада". Проект заинтересовал индусов, которые готовы, обеспечить необходимое финансирование. Эту информацию, согласно сообщениям ресурса Mil.Press, подтвердил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.

20 сентября 2018 года состоялся спуск на воду субмарины Б-586 "Кронштадт", второго подводного корабля проекта 677. Именно эти лодки в перспективе планируется оснастить ВНЭУ. Предположительно, двигатель должен быть готов в 2021 году.