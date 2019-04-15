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15.04.2019
Военное обозрение

Без иностранных заказчиков Су-57 может быть обречён на штучное производство

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В последнее время активно обсуждается вопрос о том, возможно ли возвращение Индии в программу по созданию истребителя 5-го поколения FGFA. Вопрос объявлен экспертами (в том числе и индийскими) актуальным в связи с тем, что для наращивания объёмов производства Су-57 для внутрироссийских нужд "не обойтись без крупного контракта с зарубежными странами".

Источник изображения: topwar.ru

На этом фоне в китайской прессе прошёл материал, в котором указывалось на возможность закупки нескольких самолётов 5-го поколения у России. И в Китае не скрывают того, что если и купят у России Су-57, то это будет лишь несколько самолётов – для, если можно так выразиться, традиционного "китайского разбора" технологий. В первую очередь китайцев интересует двигатель второй очереди, который превратит Су-57 в самолёт с особыми показателями по скорости и маневренности.

Но если Китай точно не собирается закупать Су-57 крупными партиями, и если вдобавок Индия всё же решит окончательно закрыть своё участие в проекте FGFA, сосредоточившись на кооперации либо с США по F-35, либо с Британией по её варианту перспективного истребителя, значит ли это, что Су-57 в России может быть обречён на штучное производство...

На самом деле такой расклад вполне вероятен, так как изначально программа массового производства истребителей 5-го поколения была "заточена" на партнёрство с Индией. Никаких, насколько известно из открытых источников, бюджетных изменений (по крайней мере, на ближайшие годы), которые могли бы привести к по-настоящему массовому запуску производства Су-57 для нужд ВКС РФ, на данный момент нет.

В такой ситуации вариант может быть таким: максимальное доведение ограниченной серии Су-57 до уровня, соответствующего пятому поколению боевых самолётов. Также внедрение на платформе Су-57 технологий шестого поколения. Всё это с последующей демонстрацией возможностей российского истребителя перед, так уж получается, пресловутыми иностранными (потенциальными) заказчиками.

Другой вариант: выделение из бюджета тех объёмов средств, которых хватило бы на полноценную серию для ВКС РФ. Однако этот вариант в условиях того, что сегодня называется рыночной экономикой, имеет весьма низкую вероятность воплощения. А если так, то сама тенденция несколько странная: чтобы получить новейшую военную технику для собственных нужд, приходится непременно продавать её образцы за рубеж - банально, чтобы на этом заработать для расширения собственного производства.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
FGFA
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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