Динамическая защита Т-80БВМ "помягчеет"

Модернизированные танки Т-80БВМ получат динамическую защиту нового типа

В интервью телеканалу "Звезда" замгендиректора Омского завода транспортного машиностроения Алексей Хорошайло рассказал, в том числе и о новой дополнительной защите танка Т-80БВМ.

Ее радикальное отличие от ранее применяемых систем заключается в том, что элементы динамической защиты размещаются не в стальных коробках, а в мягких чехлах, что позволяет серьезно облегчить монтируемую систему, в силу чего нет необходимости усиливать общую конструкцию и как-то дорабатывать, так называемую полку, как это бы пришлось делать при установке обычной динамической "брони".

Это позволяет серьезно сократить количество производственных операций, облегчить, удешевить и ускорить процесс модернизации машины.

При этом "мягкая" защита ничуть не уступает в своей эффективности "твердой", размещенной в металлических контейнерах, и хорошо защищает машину от снарядов и ракет с тандемным кумулятивным зарядом. Танки с динамической защитой нового типа уже поступают в войска с 2018 года.

Напомним, что согласно данным из открытых источников, Т-80БВМ имеет двигатель ГТД-1250ТФ (мощность 1250 л.с.). Запас хода у модернизированной версии – 500 км, максимальная скорость – 70 км/ч. Кормовая часть корпуса может оснащаться решетчатыми защитными экранами.

Вооружение Т-80БВМ - 125-мм пушка, пулеметы НСВТ и ПКТ. Танк оснащен лазерным дальномером, прибором ночного видения. Его масса не превышает 46 тонн. Таким образом, танк Холодной войны после модернизации превратился во вполне современную и грозную машину, вновь внушающую обоснованные опасения нашим противникам.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",