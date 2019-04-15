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15.04.2019
ТАСС

Куба отметила День космонавтики праздничным концертом и фотовыставкой

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Юрий Гагарин и Фидель Кастро
Советский космонавт Юрий Гагарин и кубинский премьер-министр Фидель Кастро во время встречи. 25 июля 1961 года.
Источник изображения: AP Photo / Harvey Georges

В состоявшемся в Гаване концерте приняли участие российские соотечественники, представители ВВС и Авиационного клуба страны

ГАВАНА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики, состоялся в пятницу во Дворце пионеров, расположенном в парке имени В.И. Ленина на юге Гаваны. В мероприятии, проведенном при поддержке Россотрудничества и посольства России на Кубе, приняли участие живущие в республике российские соотечественники, представители ВВС и Авиационного клуба страны, а также пионеры - ученики одной из гаванских школ.

В исполнении живущей на Кубе российской певицы Ольги Инерарити прозвучали известные советские песни, в том числе "Нежность", написанная в 1965 году Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым на музыку Александры Пахмутовой. Эта песня входит в цикл "Обнимая небо", посвященный советским летчикам. Во время концерта на установленном рядом со сценой большом экране демонстрировалась видеохроника о полете в космос Юрия Гагарина.

В центральной части Дворца пионеров посетители могли увидеть выставку фотографий, посвященных первому полету человека в космос, миссиям советских и кубинских космонавтов, а также советско-кубинскому сотрудничеству на Земле.

Юрий Гагарин и Арнальдо Тамайо

Куба была одной из первых стран, которые Гагарин посетил после полета. Первый космонавт был президентом Общества советско-кубинской дружбы. Его имя носят на Острове свободы учебные заведения, а также различные предприятия и организации, в частности завод по ремонту авиационной техники.

Первым кубинским космонавтом стал Арнальдо Тамайо Мендес. Он был членом советско-кубинского экипажа, который совершил полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле "Союз-38".

В течение восьми дней Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко проводили на орбите различные эксперименты, по итогам которых был собран богатый исследовательский материал, позволивший реализовать ряд научных проектов в сфере медицины, геологии, физики и психологии.

В настоящее время Тамайо Мендес возглавляет Общество российско-кубинской дружбы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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