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15.04.2019
Военное обозрение

В Индии заявили о "понимании" Вашингтоном необходимости покупки С-400

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Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман рассказала о переговорах США, которые все последние месяцы представители правительства проводили с американскими партнёрами в связи с контрактом на закупку С-400 у России. По словам г-жи Ситхараман, "США услышали и понимают Индию".

Учения индийской армии

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что изначально США угрожали Индии применением санкционного закона CAATSA, который предусматривает ограничения для стран, занимающихся военно-техническим сотрудничеством с Россией.

По словам Нирмалы Ситхараман, Индию крайне беспокоил тот факт, что США могут применять меры санкционного воздействия в отношении Нью-Дели. Беспокойство нарастало, так как США уже фактически заявили о санкциях в отношении партнёра по НАТО – Турции.

Министр обороны Индии:

В нашем отношении санкций, как нам дали понять, вероятно, не будет. США озабочены ростом военной составляющей стран, с которыми граничит Индия, исходящей в этой связи угрозой.

По словам Нирмалы Ситхараман, Вашингтон принял во внимание тот факт, что Индия, граничащая с Пакистаном и Китаем, нуждается как в российских, так и в других вооружениях, чтобы оставаться "сильным партнёром США в регионе".

В Нью-Дели отмечают, что Штатам выгодно укреплять сотрудничество с Индией, чтобы "противостоять китайской напористости". В то же время санкции в отношении Турции (отказ от поставок F-35) Вашингтон связаны с "фактическим игнорированием Анкарой программы партнёрства в военно-технической сфере в рамках Североатлантического альянса".

В переводе на общедоступный язык это означает следующее: в Индии считают, что санкции против неё США не введут, так как нуждаются в индийском партнёрстве для сдерживания Китая, а против Турции вводят, так как та "мешает" сдерживанию России.

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