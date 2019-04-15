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15.04.2019
Российская газета

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО

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Источник изображения: Владимир Смирнов/ТАСС

Группировка кораблей Черноморского флота была усилена во время учений НАТО Sea shield - 2019 ("Морской щит - 2019"). Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

- Во время учений кораблей Североатлантического альянса суда Черноморского флота вышли из пункта базирования и усилили группировку наших кораблей флота в Черном море, - рассказали в пресс-службе. - После перехода перехода в назначенные районы они контролировали ситуацию и наблюдали за подводной, надводной и воздушной обстановкой.

В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец". А подразделения морской пехоты ЧФ погрузили бронетранспортеры БТР-82АМ на большой десантный корабль "Азов" и отработали высадку десанта на незнакомый участок побережья. После выполнения задач отряд кораблей и морские пехотинцы вернулись в пункты базирования.

- Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019", - добавили в пресс-службе. - Это учение НАТО стало хорошим подспорьем для отработки силами ЧФ учебно-боевых задач в условиях реальной обстановки.

Ранее более 30 самолетов и вертолетов морской авиации ЧФ - Су-24МР, Су-24М, Су-30СМ, Ан-26, Бе-12, Ми-8 и Ка-27 - были подняты по учебной тревоге и провели воздушный бой с выполнением фигур высшего пилотажа. Экипажи ушли из-под удара "противника".


Илья Изотов (Севастополь)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-26
Бе-12
БТР-82
БТР-82А
Ка-27
Ми-8
Су-24
Су-24М
Су-30
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