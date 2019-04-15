Войти
15.04.2019
Военное обозрение

Китай провёл испытания корабельной лазерной установки

317
0
0

Китайское Минобороны приступило к испытаниям боевой лазерной установки корабельного базирования. Новая разработка может применяться как на кораблях, так и в качестве береговой мобильной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

Источник изображения: topwar.ru

На время испытаний китайская боевая лазерная установка была смонтирована в кузове автомобиля. При этом указывается, что установку сопровождал еще один грузовик, по предположению передвижной генератор. Сама лазерная установка помимо основного излучающего модуля с большим оптическим объективом оборудована двумя приборами - измерения расстояния и сопровождения цели. О результатах испытаний не сообщается.

Предполагается, что характеристики лазерной установки соответствуют ТТХ морского корабельного зенитного комплекса НHQ-10 малой дальности, а это предполагает поражение воздушных целей на дальности до 5 километров. Также отмечается, внешне китайский боевой лазер напоминает американскую лазерную установку LaWS, смонтированную на десантном корабле-доке "Понсе". Американская установка отвечает за поражение беспилотных летательных аппаратов, а также ослепление электронно-оптических и инфракрасных систем наблюдения и наведения. Основу установки мощностью 33 киловатта составляет твердотельный лазер.

Отметим. что Китай ведет разработку нескольких образцов боевого лазера на мобильной платформе. В 2017 году Минобороны Китая сообщало об успешных испытаниях боевого лазера, который поразил летящий беспилотник на дальности 300 метров.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
HQ-10
Проекты
LaWS
БПЛА
Похожие новости
14.11.2018
Капкан для дрона
14.02.2018
"Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России
24.07.2017
Американцы пустили в ход боевой лазер
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
24.04.2013
Боевые лазеры становятся признаком сверхдержавы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета