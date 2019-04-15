Китай провёл испытания корабельной лазерной установки

Китайское Минобороны приступило к испытаниям боевой лазерной установки корабельного базирования. Новая разработка может применяться как на кораблях, так и в качестве береговой мобильной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

Источник изображения: topwar.ru

На время испытаний китайская боевая лазерная установка была смонтирована в кузове автомобиля. При этом указывается, что установку сопровождал еще один грузовик, по предположению передвижной генератор. Сама лазерная установка помимо основного излучающего модуля с большим оптическим объективом оборудована двумя приборами - измерения расстояния и сопровождения цели. О результатах испытаний не сообщается.

Предполагается, что характеристики лазерной установки соответствуют ТТХ морского корабельного зенитного комплекса НHQ-10 малой дальности, а это предполагает поражение воздушных целей на дальности до 5 километров. Также отмечается, внешне китайский боевой лазер напоминает американскую лазерную установку LaWS, смонтированную на десантном корабле-доке "Понсе". Американская установка отвечает за поражение беспилотных летательных аппаратов, а также ослепление электронно-оптических и инфракрасных систем наблюдения и наведения. Основу установки мощностью 33 киловатта составляет твердотельный лазер.

Отметим. что Китай ведет разработку нескольких образцов боевого лазера на мобильной платформе. В 2017 году Минобороны Китая сообщало об успешных испытаниях боевого лазера, который поразил летящий беспилотник на дальности 300 метров.