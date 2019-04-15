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15.04.2019
Военное обозрение

ВВС Ирака получили еще шесть истребителей F-16Q "Файтинг Фалкон"

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Военно-воздушные силы Ирака получили очередную партию из 6 американских истребителей F-16. Самолеты прибыли на авиабазу "Балад" ВВС Ирака, сообщает пресс-служба иракского Министерства обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Торжественная церемония по приему американский истребителей прошла на авиабазе "Балад" ВВС Ирака а присутствии командующего ВВС Ирака генерал-лейтенанта Хама Амина.

Правительство Ирака заключило первый контракт с США на поставку многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16 Блок.52 ( F-16IQ в Ираке) в сентябре 2010 года. Контракт общей стоимостью 4,2 млрд. долл. предусматривал поставку в Ирак 18 истребителей, сопутствующего оборудования и предоставление услуг по обучению пилотов и техников, а также техническое обслуживание самолетов. Второй контракт на поставку еще 18 истребителей F-16IQ, а также связанных с контрактом вооружения, оборудования, запчастей и услуг на сумму до 2,3 млрд. долл. был подписан в декабре 2011 года. Все поставляемые истребители новой постройки, а не из наличия ВВС США.

Первые два истребителя F-16D Блок.52 "Файтинг Фалкон" были переданы Ираку в декабре 2014 года, но были оставлены для подготовки иракских летчиков на авиабазе Тусон (шт.Аризона, США).

На иракскую авиабазу "Балад" первые четыре истребителя прибыли 13 июля 2015 года. С того времени и по сегодняшний день США передали ВВС Ирака 21 самолет F-16 (включая 18 одноместных F-16C и три двухместных F-16D). Два самолета, переданных ВВС Ирака, были потеряны в США в результате авиапроисшествий в ходе подготовки иракских пилотов.

С учетом последней партии. прибывшей накануне, в боевом составе ВВС Ирака находятся 27 из 36 заказанных самолетов F-16. Очередная партия из пяти самолетов ожидается в Ираке в мае этого года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
F-16
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