"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"

Стало известно об очередном предложении по переименованию космических кораблей проекта "Федерация". Проект, напомним, предусматривает замену ныне действующих кораблей "Союз" и "Прогресс". Идея переименования озвучивается не в первый раз. Причём причина называется, мягко говоря, странная: "у российского космического корабля должно быть имя мужского рода".

Источник изображения: topwar.ru

Один из инициаторов переименования "Федерации" - глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее он заявлял, что имя для корабля уже подобрали, однако не назвал вариант.

Теперь в Роскосмосе вариант решили озвучить. РИА Новости со ссылкой на космическое ведомство сообщает, что новые пилотируемые, а также транспортные корабли могут быть названы в честь первый российских кораблей, построенных Петром Первым.

Название, вероятно, может быть "Орёл", "Флаг" или "Аист".

В этой связи возникает вопрос: А все остальные проблемы, которые связаны с созданием новейшего российского космического корабля, уже удалось решить?

Напомним, что в планах ведомства значится первая беспилотная эксплуатация "Федерации" в 2023 году. Пилотируемые полёты планируется начать не ранее 2030 года. В качестве стартовых площадок для космических кораблей этого проекта (и ракет-носителей) будут использоваться космодромы "Восточный" и "Байконур". С тех же космодромов в будущем планируется продолжать осуществление запусков РН со спутниками гражданского и военного назначения.

Производителем космического корабля "Федерация" является РКК "Энергия".