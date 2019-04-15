Отряд кораблей ВМС Таиланда впервые за 15 лет прибыл во Владивосток

Командир отряда кораблей ВМС Таиланда Чанин Пхадункин поблагодарил россиян за оказанный прием

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей ВМС Таиланда в составе двух фрегатов прибыл по Владивосток впервые за 15 лет. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Фрегат УРО "Бангпаконг" и фрегат "Наресуан" ошвартовались в столице Приморья во второй половине дня", - заявили в пресс-службе.

На причале в честь прибытия отряда прошла торжественная церемония. "По старой русской традиции гостей встречали с хлебом и солью. На причале были подняты государственные флаги и прозвучали гимны двух стран", - отметили в пресс-службе флота. Встречавший гостей от имени командования Тихоокеанского флота заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Валерий Казаков отметил, что такие визиты служат укреплению "взаимного доверия между странами и помогают лучше понимать друг друга."

Командир отряда кораблей ВМС Таиланда контр-адмирал Чанин Пхадункин поблагодарил российскую сторону за оказанный прием.

Для журналистов был проведен краткий брифинг, после чего те были приглашены на борт одного из кораблей ВМС Таиланда. Для гостей предусмотрена обширная культурная программа: состоятся товарищеские матчи по футболу и волейболу, корабли будут открыты для посещения жителями и гостями Владивостока.

По плану визит кораблей ВМС Таиланда во Владивосток продлится до 17 апреля.